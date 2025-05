Ten SMS to nie Spotify. Jak zaufasz, stracisz dane karty

Przycisk aktualizacji przenosi użytkownika do kolejnej fałszywej strony, która wymaga zalogowania się. Jednak oszustów nie interesuje dostęp do naszego konta - jeśli spróbujemy się zalogować np. za pomocą konta Google, Facebook’a lub numeru telefonu, zobaczymy ekran o rzekomej blokadzie konta. Na ekranie potencjalnej ofiary wyświetla się kilka prawdopodobnych powodów zablokowania dostępu, ale najważniejszym elementem jest kolejny przycisk przenoszący użytkownika do formularza służącego do wprowadzenia danych karty kredytowej.