TCL rusza na Polskę z TV, które łączą jakość i rozsądek

C6K to najtańszy Mini LED w tegorocznej ofercie TCL, dostępny w rozmiarach od 55 do 85 cali. W największym wariancie oferuje do 512 stref wygaszania, obsługuje wszystkie popularne formaty HDR (w tym Dolby Vision IQ), a za dźwięk odpowiada system Onkyo z Dolby Atmos. JasnośćHDR w 55-calowym modelu powinna przekraczać 830 nitów, co pozwala komfortowo oglądać treści nawet w jasnych pomieszczeniach, choć do wyższych serii jeszcze trochę brakuje.