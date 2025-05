Trwa walka o to, gdzie obejrzysz kolejny film. I o to, czy będziesz chciał wyjść z domu

Taka umowa pozwoliłaby studiom na ekskluzywne wyświetlanie swoich produkcji w kinach przez ponad dwa miesiące przed podjęciem decyzji o ich udostępnieniu na platformach VOD. Jest to zmiana kierunku w porównaniu do ostatnich lat, gdy studia były nastawione na jak najszybsze wypuszczanie nowych tytułów do dystrybucji cyfrowej.