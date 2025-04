YouTube na telewizorach ewoluuje w dobrą stronę. Spodobają ci się te zmiany

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian są nowe półki zawartości (shelves), które pojawiają się na ekranie głównym aplikacji. Wśród nich znajduje się Continue your search, pokazująca trzy ostatnie wyszukiwania, co umożliwia szybki powrót do rozpoczętych już eksploracji. Dla miłośników muzyki przygotowano dwie specjalne półki: Listen again, która wyświetla najczęściej słuchane przez nas utwory, oraz Live performances, remixes, and covers, dzięki której odkryjemy różne wersje piosenek, które lubimy.