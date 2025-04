Szok - 8K jednak nie umarło. Studia filmowe i producenci jednak wnoszą tę technologię pod strzechy

Co ciekawe już teraz w segmencie telewizorów premium (do których zaliczają się modele 8K) odnotowano wzrost sprzedaży o 51 proc. rok do roku w czwartym kwartale 2024. Choć nie wszystkie z tych urządzeń to telewizory 8K jasno widać, że konsumenci są coraz bardziej skłonni inwestować w zaawansowane technologicznie wyświetlacze.