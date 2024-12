Ważna zmiana standardu używanego w telewizorach i monitorach. Takie będzie HDMI 2.2

HDMI to standard nieobcy nie tylko fanom technologii, ale prawdopodobnie także każdej przeciętnej osobie. Bowiem to obecnie prawdopodobnie najpopularniejszy interfejs przesyłania cyfrowego sygnału audio/wideo i to właśnie dzięki HDMI możemy podłączyć do telewizora lub monitora odtwarzacz DVD (o ile ktoś taki jeszcze ma), konsolę do gier, komputery i laptopy, dekodery, przystawki telewizyjne.