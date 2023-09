Telewizor jako monitor? To nie jest taki głupi pomysł

Należy rozróżnić telewizor, który służy nam do okazjonalnej gry, czy obejrzenia filmu za pomocą platform VOD, od takiego, który ma zastąpić monitor we wszystkich zastosowaniach. Przez telewizor jako zamiennik monitora rozumiemy wyświetlacz, na którym możemy godzinami pracować na dokumentach Word, czy Excel, jak i robić wszystkie inne zadania związane z pracą i codziennymi zadaniami.



Mówiąc wprost - nie każdy telewizor będzie się nadawał do takiego zadania. Na co zwrócić uwagę i jaki model wybrać? Warto zauważyć, że istnieją monitory wielkości telewizorów, które de facto są telewizorami pozbawionymi modułu odbioru TV.