Klonowanie ekranu, czyli screen mirroring - co to jest, jak działa, jak włączyć?

Wybór ekranu (czy ekranów) i związane z tym opcje będą dostępne tylko wtedy, jeśli do komputera mamy podłączone co najmniej dwa monitory. Pomimo podpięcia drugiego monitora wciąż nie widzisz go w opcjach? Spróbuj po prostu go włączyć, tak by system mógł go wykryć.