Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści

Apple Fitness+ to jedna z ciekawszych usług firmy z Cupertino. Niestety podobnie jak wiele innych, na czele z Apple Intelligence, debiutowała wyłącznie na rodzimym rynku tego producenta ze względu na dostępność wyłącznie w języku angielskim. Teraz, po pięciu latach od debiutu, to się wreszcie zmienia i będziemy mogli skorzystać z pomocy w treningach również w Polsce.

Czym w ogóle jest Apple Fitness+?

To platforma pomagająca zarówno w treningu, jak i w medytacji, która płynnie integruje się z urządzeniami marki Apple. Pozwala śledzić w czasie rzeczywistym wskaźniki zarówno z zegarków Apple Watch, jak i ze słuchawek AirPods Pro 3 wyposażonych w czujnik tętna na ekranach iPhone’ów, iPadów oraz przystawek do telewizora Apple TV przez akompaniamencie materiałów treningowych w 4K.

Dostępne jest 12 różnych typów treningów (w tym siłowe, joga, HIIT, pilates, taniej, jazda na rowerze, kickboxing czy wspomniana medytacja), które trwają od 5 do 45 minut. W ich trakcie można przeglądać takie wskaźniki jak tętno, spalone kalorie, postępy w zamykaniu pierścieni aktywności czy na pasku wysiłku oraz porównywać swój wysiłek z wysiłkiem innych osób wykonujących ten sam trening.

W ramach Apple Fitness+ można również opracować plany własne, a aplikacja automatycznie stworzy spersonalizowany harmonogram aktywności na podstawie preferencji użytkownika dotyczących ćwiczeń i medytacji. Brane pod uwagę będą nie tylko ulubione treningi, ale też czasu trwania, trenerzy, muzyka itp. Ta ostatnia jest z kolei kluczowym elementem usługi. A jakie plany są dostępne?

Plan Zachowaj regularność - w jego ramach mamy gotowy harmonogram dopasowany do dnia użytkownika;

Plan Daj z siebie więcej - w jego ramach albo wyłożony zostaje czas ćwiczeń, albo zwiększana jest liczbę serii dla osób, które szukają wyzwań;

Plan Zaczynamy - gotowy plan kierowany do osób, które dopiero zaczynają korzystanie z usługi Fitness+ oparty na treningach wybranych na początku subskrypcji lub aktywnościach cieszących się największą popularnością.

Apple Fitness+ jest ściśle zintegrowane ze streamingiem Apple Music, a podczas treningów można słuchać piosenek z takich kategorii jak Upbeat Anthems, Latest Hits, Hip-Hop/R&B czy Latin Grooves. Do tego dochodzi K-Pop dostępny dla wszystkich rodzajów ćwiczeń. Dostępne są też serie Artist Spotlight i całe playlisty treningowe poświęcone jednemu artyście (Taylor Swift, Beyoncé, BTS, Selena Gomez, Coldplay i inne).

Oprócz tego w ramach Apple Fitness+ dostępna jest funkcja Czas na spacer, który można spędzić w towarzystwie najciekawszych i najbardziej wpływowych osób na świecie, aby posłuchać ich historii, obejrzeć zdjęcia czy posłuchać ich piosenek, a mowa tu o Cynthii Erivo, Daddy’m Yankee, Camili Cabello, Jane Fondzie, Simu Liu, Shawnie Mendesie i innych. Najnowszy odcinek zrealizowano z udziałem kierowcy Formuły 1, Yukiego Tsunody.

Kiedy będzie można skorzystać z Apple Fitness+ w Polsce i co z polską wersją językową?

Usługa ruszy oficjalnie w naszym kraju już 15 grudnia 2025 r. Dzięki temu wszystkie osoby, które na nowy rok postanowią być bardziej fit, będą mogły skorzystać z tego narzędzia od Apple’a, by poprawić swoje samopoczucie i zadbać jednocześnie o stan zdrowia.

Spytaliśmy przedstawiciela Apple’a o to, czy usługa Apple Fitness+ będzie dostępna w całości po polsku. Otrzymaliśmy informację, że materiały wideo będą dostępne w wersji z polskimi napisami, ale bez polskiego dubbingu (ten dostępny będzie natomiast od teraz w wersji niemieckiej i hiszpańskiej).

Ile kosztuje Apple Fitness+?

Apple wycenił swoją nową usługę w naszym kraju na 19,99 zł/mies., ale można wykupić ją na rok w cenie 159 zł. Co istotne, abonament Apple Fitness+ można się nią dzielić z pięcioma członkami rodziny. Aby z niej skorzystać, należy korzystać z urządzeń firmy z Cupertino takich jak:

iPhone 8 lub nowszy (od iOS 16.1 w górę)

Apple Watch Series 3 lub nowszy sparowany z iPhone’em 6s lub nowszym (od watchOS 7.2 w górę i iOS 14.3 w górę).

A jak uzyskać dostęp do Apple Fitness+ bez dodatkowych opłat? Nabywcy nowych urządzeń, takich jak Apple Watch, iPhone, iPad i Apple TV z aktualną wersją oprogramowania lub słuchawek AirPods Pro 3 i Powerbeats Pro 2, otrzymają od Apple’a lub autoryzowanych partnerów dostęp do Apple Fitness+ na trzy miesiące.

Na koniec jest tylko jedna łyżka dziegciu dotyczącą planów Apple One.

Apple Fitness+ dostępne jest w ramach planu Apple One Premium, który pozwala w ramach jednej subskrypcji opłacać takie usługi jak iCloud (z 2 TB przestrzeni w chmurze), Apple TV, Apple Music Apple News+ i Apple Fitness+. Niestety w naszym kraju nie jest on dostępny - mamy dostępne wyłącznie dwa plany, czyli indywidualny i rodzinny, w ramach których dostępu do nowej usługi nie ma.

Oznacza to, iż subskrypcję Apple Fitness+ będziemy musieli opłacać oddzielnie, niezależnie od polskiej subskrypcji Apple One. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości dostaniemy dostęp do Apple One Premium, aczkolwiek nie spodziewałbym się tego zbyt prędko, gdyż dostępne w jej ramach Apple News+ nadal nie jest dostępne w naszym kraju i nie wiadomo, czy i kiedy to się zmieni.

Piotr Grabiec 08.12.2025 17:02

