Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści

Apple już w połowie grudnia zrobił nam świąteczny prezent i to taki, który pomoże nam w spełnieniu postanowień noworocznych. Apple Fitness+ trafi lada moment do Polski. Tylko czy usługa będzie dostępna w ramach subskrypcji Apple One? No i co z tłumaczeniem?

Piotr Grabiec
apple-fitness-plus-polska-dubbing-ceny-abonament-apple-one
REKLAMA

Apple Fitness+ to jedna z ciekawszych usług firmy z Cupertino. Niestety podobnie jak wiele innych, na czele z Apple Intelligence, debiutowała wyłącznie na rodzimym rynku tego producenta ze względu na dostępność wyłącznie w języku angielskim. Teraz, po pięciu latach od debiutu, to się wreszcie zmienia i będziemy mogli skorzystać z pomocy w treningach również w Polsce.

REKLAMA

Czym w ogóle jest Apple Fitness+?

To platforma pomagająca zarówno w treningu, jak i w medytacji, która płynnie integruje się z urządzeniami marki Apple. Pozwala śledzić w czasie rzeczywistym wskaźniki zarówno z zegarków Apple Watch, jak i ze słuchawek AirPods Pro 3 wyposażonych w czujnik tętna na ekranach iPhone’ów, iPadów oraz przystawek do telewizora Apple TV przez akompaniamencie materiałów treningowych w 4K.

Dostępne jest 12 różnych typów treningów (w tym siłowe, joga, HIIT, pilates, taniej, jazda na rowerze, kickboxing czy wspomniana medytacja), które trwają od 5 do 45 minut. W ich trakcie można przeglądać takie wskaźniki jak tętno, spalone kalorie, postępy w zamykaniu pierścieni aktywności czy na pasku wysiłku oraz porównywać swój wysiłek z wysiłkiem innych osób wykonujących ten sam trening.

Galeria: 3 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

W ramach Apple Fitness+ można również opracować plany własne, a aplikacja automatycznie stworzy spersonalizowany harmonogram aktywności na podstawie preferencji użytkownika dotyczących ćwiczeń i medytacji. Brane pod uwagę będą nie tylko ulubione treningi, ale też czasu trwania, trenerzy, muzyka itp. Ta ostatnia jest z kolei kluczowym elementem usługi. A jakie plany są dostępne?

  • Plan Zachowaj regularność - w jego ramach mamy gotowy harmonogram dopasowany do dnia użytkownika;
  • Plan Daj z siebie więcej - w jego ramach albo wyłożony zostaje czas ćwiczeń, albo zwiększana jest liczbę serii dla osób, które szukają wyzwań;
  • Plan Zaczynamy - gotowy plan kierowany do osób, które dopiero zaczynają korzystanie z usługi Fitness+ oparty na treningach wybranych na początku subskrypcji lub aktywnościach cieszących się największą popularnością.

Apple Fitness+ jest ściśle zintegrowane ze streamingiem Apple Music, a podczas treningów można słuchać piosenek z takich kategorii jak Upbeat Anthems, Latest Hits, Hip-Hop/R&B czy Latin Grooves. Do tego dochodzi K-Pop dostępny dla wszystkich rodzajów ćwiczeń. Dostępne są też serie Artist Spotlight i całe playlisty treningowe poświęcone jednemu artyście (Taylor Swift, Beyoncé, BTS, Selena Gomez, Coldplay i inne).

Oprócz tego w ramach Apple Fitness+ dostępna jest funkcja Czas na spacer, który można spędzić w towarzystwie najciekawszych i najbardziej wpływowych osób na świecie, aby posłuchać ich historii, obejrzeć zdjęcia czy posłuchać ich piosenek, a mowa tu o Cynthii Erivo, Daddy’m Yankee, Camili Cabello, Jane Fondzie, Simu Liu, Shawnie Mendesie i innych. Najnowszy odcinek zrealizowano z udziałem kierowcy Formuły 1, Yukiego Tsunody.

Galeria: 3 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Kiedy będzie można skorzystać z Apple Fitness+ w Polsce i co z polską wersją językową?

Usługa ruszy oficjalnie w naszym kraju już 15 grudnia 2025 r. Dzięki temu wszystkie osoby, które na nowy rok postanowią być bardziej fit, będą mogły skorzystać z tego narzędzia od Apple’a, by poprawić swoje samopoczucie i zadbać jednocześnie o stan zdrowia.

Spytaliśmy przedstawiciela Apple’a o to, czy usługa Apple Fitness+ będzie dostępna w całości po polsku. Otrzymaliśmy informację, że materiały wideo będą dostępne w wersji z polskimi napisami, ale bez polskiego dubbingu (ten dostępny będzie natomiast od teraz w wersji niemieckiej i hiszpańskiej).

Ile kosztuje Apple Fitness+?

Apple wycenił swoją nową usługę w naszym kraju na 19,99 zł/mies., ale można wykupić ją na rok w cenie 159 zł. Co istotne, abonament Apple Fitness+ można się nią dzielić z pięcioma członkami rodziny. Aby z niej skorzystać, należy korzystać z urządzeń firmy z Cupertino takich jak:

  • iPhone 8 lub nowszy (od iOS 16.1 w górę)
  • Apple Watch Series 3 lub nowszy sparowany z iPhone’em 6s lub nowszym (od watchOS 7.2 w górę i iOS 14.3 w górę).

A jak uzyskać dostęp do Apple Fitness+ bez dodatkowych opłat? Nabywcy nowych urządzeń, takich jak Apple Watch, iPhone, iPad i Apple TV z aktualną wersją oprogramowania lub słuchawek AirPods Pro 3 i Powerbeats Pro 2, otrzymają od Apple’a lub autoryzowanych partnerów dostęp do Apple Fitness+ na trzy miesiące.

Na koniec jest tylko jedna łyżka dziegciu dotyczącą planów Apple One.

Apple Fitness+ dostępne jest w ramach planu Apple One Premium, który pozwala w ramach jednej subskrypcji opłacać takie usługi jak iCloud (z 2 TB przestrzeni w chmurze), Apple TV, Apple Music Apple News+ i Apple Fitness+. Niestety w naszym kraju nie jest on dostępny - mamy dostępne wyłącznie dwa plany, czyli indywidualny i rodzinny, w ramach których dostępu do nowej usługi nie ma.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone marce Apple:

REKLAMA

Oznacza to, iż subskrypcję Apple Fitness+ będziemy musieli opłacać oddzielnie, niezależnie od polskiej subskrypcji Apple One. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości dostaniemy dostęp do Apple One Premium, aczkolwiek nie spodziewałbym się tego zbyt prędko, gdyż dostępne w jej ramach Apple News+ nadal nie jest dostępne w naszym kraju i nie wiadomo, czy i kiedy to się zmieni.

REKLAMA
Piotr Grabiec
08.12.2025 17:02
Tagi: AirPodsAppleApple TVApple WatchfitnessiPhone
Najnowsze
17:02
Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści
Aktualizacja: 2025-12-08T17:02:04+01:00
16:50
Windows 11 aktualizuje się inaczej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-08T16:50:42+01:00
16:22
Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne
Aktualizacja: 2025-12-08T16:22:02+01:00
16:00
W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna
Aktualizacja: 2025-12-08T16:00:56+01:00
15:09
Jaki iPhone na świąteczny prezent? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-08T15:09:13+01:00
14:20
Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów
Aktualizacja: 2025-12-08T14:20:37+01:00
13:59
Justin Bieber rozjechał nowy system na iPhone'a. I ma gość rację
Aktualizacja: 2025-12-08T13:59:34+01:00
13:42
AGD w górę przez nową opłatę? Unia mówi, że będzie uczciwiej
Aktualizacja: 2025-12-08T13:42:03+01:00
12:53
Najlepsze antywirusy z ochroną prywatności. Nasze top 5 pewnych wyborów
Aktualizacja: 2025-12-08T12:53:40+01:00
12:51
Pomysł na prezent: laptop dla gracza pod choinkę. Poznaj Lenovo Legion Pro 7i
Aktualizacja: 2025-12-08T12:51:50+01:00
12:15
Masz słup energetyczny na działce? Możesz dostać mnóstwo pieniędzy
Aktualizacja: 2025-12-08T12:15:39+01:00
11:59
Będą mieszkać koło polskiej elektrowni jądrowej. Mówią, co ich przeraża
Aktualizacja: 2025-12-08T11:59:07+01:00
10:52
Osłona reaktora w Czarnobylu dziurawa jak durszlak. Ma 330 dziur
Aktualizacja: 2025-12-08T10:52:57+01:00
9:46
Wyciekło ładowanie w Galaxy S26. Przełom i rozczarowanie jednocześnie
Aktualizacja: 2025-12-08T09:46:56+01:00
9:11
Balice przegrywają z mgłą. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu
Aktualizacja: 2025-12-08T09:11:05+01:00
8:04
Prezent dla faceta z klasą - polecane słuchawki Bowers & Wilkins
Aktualizacja: 2025-12-08T08:04:25+01:00
8:01
Telefony Samsunga wypięknieją. One UI 8.5 już tuż za rogiem
Aktualizacja: 2025-12-08T08:01:07+01:00
7:55
Satelity zrujnują zdjęcia Hubble’a. Symulacje są druzgocące
Aktualizacja: 2025-12-08T07:55:37+01:00
7:14
Wyciekła instrukcja Galaxy Z TriFolda. Wszystkie tajemnice ujawnione
Aktualizacja: 2025-12-08T07:14:43+01:00
6:47
Apple się sypie i to dosłownie. Menadżerowie uciekają jak z tonącego statku
Aktualizacja: 2025-12-08T06:47:38+01:00
6:27
Windows żegna kolejny relikt przeszłości. Nie będę tęsknił
Aktualizacja: 2025-12-08T06:27:49+01:00
6:20
Dworzec Centralny ma już 50 lat. I się totalnie zmieni
Aktualizacja: 2025-12-08T06:20:00+01:00
6:10
Program wGotowości rozczarowuje. Pilotaż do poprawki
Aktualizacja: 2025-12-08T06:10:00+01:00
6:00
Terytorialsi dostali broń, o której marzy front. Już się jej uczą
Aktualizacja: 2025-12-08T06:00:00+01:00
16:40
Google pokazuje, jak bardzo się nie zmieniamy. Niewinność była wieki temu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:40:00+01:00
16:30
Idę ulicą i pytam: czy to AI? Zniszczyli nawet święta
Aktualizacja: 2025-12-07T16:30:00+01:00
16:20
Gwiazdy eksplodują w czasie rzeczywistym. Mamy niezwykła zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-07T16:20:00+01:00
16:10
Nowe polskie schrony dla ludności. Gotowe w 2h, bez wylewania betonu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:10:00+01:00
16:00
Elon Musk to szkodnik. Chciałbym, żeby politycy w końcu zaczęli działać
Aktualizacja: 2025-12-07T16:00:00+01:00
15:00
YouTube pęka od AI slopu. Straszne, czym karmią naszą młodzież
Aktualizacja: 2025-12-07T15:00:00+01:00
13:00
Facebook ułatwi odzyskanie skradzionego konta. "Wreszcie" to chyba za mało
Aktualizacja: 2025-12-07T13:00:00+01:00
11:06
Czy 3I/Atlas to przyjazny ogrodnik, czy seryjny morderca? Zaskakujący zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-12-07T11:06:51+01:00
7:50
Yale stworzył mały - wielki zamek. 5 minut i gotowe
Aktualizacja: 2025-12-07T07:50:00+01:00
7:40
Chiński Falcon zamienił się w kulę ognia. Elon Musk i tak ma się czego bać
Aktualizacja: 2025-12-07T07:40:00+01:00
7:30
Produkowali fake newsy o wojnie, żeby się dorobić. Przerażająca pazerność
Aktualizacja: 2025-12-07T07:30:00+01:00
7:20
Wygląda jak normalna walizka. W samolocie przechodzi jako darmowy plecak
Aktualizacja: 2025-12-07T07:20:00+01:00
7:10
Etykieta przypilnuje temperatury paczki. Genialny wynalazek
Aktualizacja: 2025-12-07T07:10:00+01:00
7:00
ChatGPT jest słaby w hasła. Można odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-07T07:00:00+01:00
16:50
Złoty Pociąg znów rozpala wyobraźnię. "Znalazłem go"
Aktualizacja: 2025-12-06T16:50:00+01:00
16:40
Pół miliarda ludzi do relokacji. Dalej wątpisz, że psujemy klimat?
Aktualizacja: 2025-12-06T16:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA