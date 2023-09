Telewizor na ścianie - jak zamontować? Jak ukryć kable?

Dlaczego warto zawiesić telewizor na ścianie? Przede wszystkim pozwoli to na oszczędność miejsca, co jest na wagę złota w niewielkich pokojach. Pozwala to na lepszą aranżację przestrzeni i jest po prostu wygodne. Przed zawieszeniem TV na ścianie warto jednak pomyśleć o kilku sprawach.



Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na takie kwestie, jak wybór uchwytu spełniającego nasze oczekiwania, przygotować się na konsekwencje po zawieszeniu telewizora na ścianie (dostęp do portów może być utrudniony), a na koniec warto się zająć ukryciem kabli, by cały zestaw prezentował się estetycznie.