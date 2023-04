Moduł CI - co to jest, do czego służy? Tak zdobędziesz dostęp do telewizji

Jak wiadomo do odbiory cyfrowej telewizji DVB-T potrzebny jest dekoder - dokupowany oddzielnie bądź wbudowany w telewizor. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do płatnych (kodowanych) kanałów, zamiast tego możesz skorzystać z modułów CI, zwanych również DVB-CI.



Skąd wziąć moduł CI? Dostaniesz go po prostu od operatora, na którego abonament się zdecydujesz. Umożliwi ci on odbiór wykupionych programów np. z kablówki, które wcześniej były zakodowane.