Najlepsze antywirusy z ochroną prywatności. Nasze top 5 pewnych wyborów

Najlepsze antywirusy chroniące prywatność muszą łączyć skuteczność z rozszerzoną ochroną danych. Sprawdziliśmy, które programy oferują ją w najbardziej praktycznej i codziennie użytecznej formie.

Malwina Kuśmierek
Najlepsze rozwiązania antywirusowe zapewniające codzienną prywatność
Dobry antywirus w 2025 roku musi oferować więcej niż tylko skanowanie urządzenia pod kątem obecności wirusów. Coraz większą rolę w wachlarzu oferowanych funkcji odgrywa ochrona prywatności: blokowanie śledzenia, zabezpieczanie połączeń, ochrona tożsamości i szybka reakcja na próby wyłudzeń. W tym zestawieniu przedstawiamy pięć - naszym zdaniem - najlepszych antywirusów z funkcjami ochrony prywatności użytkowników.

Top 5 antywirusów z funkcjami ochrony prywatności:

  1. Surfshark Antivirus
  2. Norton 360 Deluxe
  3. Bitdefender Total Security
  4. ESET NOD32 Antivirus
  5. McAfee Total Protection
Surfshark Antivirus - najlepszy wybór dla prywatności

Surfshark Antivirus koncentruje się przede wszystkim na ochronie urządzenia – oferuje skuteczną ochronę w czasie rzeczywistym, częste aktualizacje bazy zagrożeń oraz narzędzia pozwalające kontrolować wykryte pliki w intuicyjnej kwarantannie. To rozwiązanie zaprojektowane tak, aby codziennie blokować wirusy, spyware i ransomware bez obciążania systemu. Program działa lekko, szybko reaguje na nowe zagrożenia i umożliwia szczegółowe planowanie skanów, co ułatwia utrzymanie bezpieczeństwa urządzenia.

Surfshark Antivirus

Sufshark Antivirus jest częścią ekosystemu Surfshark One, który integruje antywirusa z dodatkowymi narzędziami prywatności - VPN, zabezpieczeniem kamery internetowej, Alertem monitorującym wycieki danych oraz Alternative ID, które chroni tożsamość użytkownika. Dzięki temu rozwiązanie wykracza poza klasyczne funkcje antywirusowe i namacalnie wspiera prywatność podczas korzystania z sieci. W praktyce oznacza to spójny system ochrony, w którym jedna aplikacja zabezpiecza zarówno urządzenie, jak i dane osobowe użytkownika.

Surfshark
Surfshark Antivirus
Surfshark

Norton 360 Deluxe - kompleksowa ochrona z VPN i kopią zapasową

Norton 360 od lat znajduje się w czołówce rankingów antywirusów. Program łączy w sobie rozbudowany silnik antywirusowy z modułami zwiększającymi prywatność: wbudowanym VPNem, menedżerem haseł, ochroną kamery internetowej oraz funkcjami monitorowania sieci.

W wersji Deluxe użytkownik otrzymuje także 25 GB chmury na kopie zapasowe, co zwiększa bezpieczeństwo danych w razie ataku ransomware. Norton skutecznie wykrywa phishing, blokuje złośliwe strony i korzysta z zaawansowanej analityki opartej na sztucznej inteligencji. Widocznym problemem Nortona jest powolny VPN, co może stanowić wadę dla użytkowników stawiających na szybkość przeglądania przy zachowaniu anonimowości. Dodatkową słabością jest wysoki poziom automatyzacji powiadomień, który nie każdemu odpowiada.

Norton
Norton 360 Deluxe
Norton

Bitdefender Total Security - wysoka skuteczność i wielopoziomowa ochrona

Bitdefender to jeden z najlepiej ocenianych antywirusów w testach AV-Test i AV-Comparatives. Charakterystyczna dla niego jest technologia analizy zachowań, która pozwala blokować nowe zagrożenia jeszcze zanim zostaną sklasyfikowane. To przekłada się na wysoki poziom ochrony zarówno przed malware, jak i przed narzędziami śledzącymi.

W kontekście prywatności Bitdefender oferuje firewall, menedżer haseł, zabezpieczenie kamery internetowej oraz wbudowaną sieć VPN. Działa lekko, nie obciąża systemu i umożliwia ochronę nawet 15 urządzeń. Wadą, która spycha Bitdefender na dalszą pozycję w rankingu poświęconym prywatności, jest ograniczona przepustowość wbudowanego VPN - w wielu przypadkach wymaga on oddzielnej subskrypcji, by wykorzystać pełnię możliwości. Ponadto aplikacja Bitdefendera na iOS pozostawia wiele do życzenia pod względem ilości dostępnych funkcji

Bitdefender
Antywirus Bitdefender
Bitdefender

ESET NOD32 Antivirus - lekki, szybki i skupiony na ochronie przed zagrożeniami

ESET wyróżnia się niskim zużyciem zasobów oraz bardzo skutecznym silnikiem heurystycznym. Jest znany z tego, że świetnie radzi sobie z phishingiem i blokowaniem fałszywych stron, co jest ważne z perspektywy ochrony prywatnych danych użytkownika.

ESET NOD32 Antivirus

Silne strony NOD32 to skuteczna ochrona w czasie rzeczywistym, wysoka wykrywalność ransomware oraz funkcje zabezpieczające przed wyłudzeniami. Jednocześnie brak wbudowanego VPN oraz brak narzędzi ochrony tożsamości sprawiają, że pakiet odstaje od konkurentów w zestawieniu programów nastawionych na prywatność.

ESET
ESET HOME Security Premium
ESET

McAfee Total Protection - pakiet bezpieczeństwa z narzędziami prywatności

McAfee Total Protection oferuje zestaw funkcji obejmujących usuwanie śladów cyfrowych, blokowanie trackerów i ochronę tożsamości. Jest wyposażony w VPN, system kontroli rodzicielskiej oraz mechanizmy niszczenia plików. To rozwiązanie, które szczególnie mocno akcentuje ochronę wrażliwych danych użytkownika.

McAfee Total Protection

Program świetnie sprawdza się przy ochronie kilku urządzeń jednocześnie i przydatny jest dla użytkowników, którzy udostępniają sprzęt rodzinie. McAfee stale rozwija rozwiązania dotyczące prywatności i monitorowania aktywności sieciowej, co czyni go solidnym wyborem na liście pakietów dbających o bezpieczeństwo. Słabszym punktem jest jednak dość agresywna polityka instalowania dodatkowych komponentów oraz częste powiadomienia marketingowe, które mogą obniżać komfort korzystania. W niektórych konfiguracjach VPN McAfee działa także wolniej niż konkurencyjne rozwiązania.

Podsumowanie

Wybierając antywirus, który dba o prywatność, warto zwrócić uwagę nie tylko na skuteczność skanowania, ale też na to, jak oprogramowanie chroni użytkownika przed śledzeniem, wyłudzeniem danych i przejęciem tożsamości.

Surfshark wyróżnia się najlepszym zestawem funkcji prywatności w połączeniu z pełnym pakietem narzędzi bezpieczeństwa. Norton i Bitdefender to sprawdzone, wielopoziomowe rozwiązania, natomiast ESET i McAfee oferują solidny poziom ochrony przy różnych potrzebach i stylach pracy, jednak mogą okazać się niewystarczające dla bezkompromisowych użytkowników sieci.

08.12.2025 12:53
Tagi: Antywirusyporadnik świątecznyprezenty
