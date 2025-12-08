Dworzec Centralny ma już 50 lat. I się totalnie zmieni

Ładowanie...

Dworzec Warszawa Centralnym może i nie jest największym w Polsce – wg danych Urzędu Transportu Kolejowego za 2024 r. to dopiero czwarty dworzec w kraju pod względem liczby obsługiwanych pasażerów – ale bez wątpienia jest jednym z najbardziej symbolicznych. I kto wie, czy nie najważniejszych. To w końcu brama do stolicy. To z niego wypływają pasażerowie prosto do centrum, a jednym z pierwszych widoków, jaki im się ukazuje, jest ikoniczny Pałac Kultury.

Dworzec Centralny otworzony został 5 grudnia 1975 r. Budowa trwała raptem trzy lata, a obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych w Europie. "Zachwycały ruchome schody, automatyczne drzwi, elegancka przestrzeń. Były nieznane wcześniej wózki bagażowe, monitoring TV, automatyczna informacja pasażerska" – wyliczał były rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz.

REKLAMA

Arseniusz Romanowicz, architekt Centralnego, podkreślał, że "dworzec musi być tak zaprojektowany, by ktoś, kto po raz pierwszy znajdzie się tutaj, łatwo i szybko zorientował się w rozkładzie"

Zwracał uwagę na wygodę podróżnych - ruch podmiejski rozgraniczono od dalekobieżnego, a pasażerowie przyjeżdżający, wyjaśniał architekt, nie powinni wchodzić sobie w drogę z pasażerami odjeżdżającymi. Niby oczywistość, a zdarza się, że współcześnie nie myśli się o takich podstawach i wręcz czasami nie wiadomo, dla kogo projektowana jest dana przestrzeń.

– Dworzec Warszawa Centralna to nie tylko symbol współczesnej Polski i kluczowy węzeł komunikacyjny. To serce stolicy – miejsce, które było świadkiem niezliczonych ludzkich historii, a zarazem ikona popkultury bliska wielu pokoleniom Polaków. Dziś, świętując 50-lecie tego wyjątkowego obiektu, z szacunkiem spoglądamy na jego bogatą historię, ale też z dumą myślimy o jego przyszłości. Jako Polskie Koleje Państwowe dbamy o to, by Warszawa Centralna zachowała rangę miejsca godnego swojej roli – bramy do stolicy i jednego z najważniejszych symboli polskie kolei – mówił Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A.

Na dworcu już działa kawiarnia Wars Café. Nie trzeba wsiadać do pociągu, aby móc skorzystać z oferty.

Do czerwca 2026 r. uruchomiona ma zostać strefa dla dzieci. A w PKP S.A. mówi się o modernizacji dworca, tak by ten był bardziej nowoczesny i mógł sprostać rosnącym wymaganiom podróżnych. Ale nie tylko.

- PKP ma tutaj wiele miejsca do popisu. Przede wszystkim, żeby były tutaj usługi, których potrzebują pasażerowie, osoby, które funkcjonują blisko tego dworca, bo nie tylko ci, którzy podróżują koleją korzystają z tego dworca. Ten dworzec musi spełniać dużo szersze funkcje, niż te, które zakładali jego budowniczowie 50 lat temu – uważa minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Już zapowiedziano, że gruntowna modernizacja dworca nastąpi, gdy będzie budowany tunel średnicowy

- Przy tej okazji będziemy starali się ten dworzec zmodernizować tak, żeby mógł on pełnić dodatkowe funkcje. Będą one związane z odprawą pasażerów – mówi cytowany przez PAP prezes PKP.

REKLAMA

Przy tak sympatycznej, bo okrągłej rocznicy, nie wypada marudzić, ale patrząc na reakcje, jakie wywoływał dworzec Centralny, można żałować, że rzadko kiedy podobny entuzjazm nam się udziela. Nowe budowane dworce to raczej nudne klocki, które nie robią już wrażenia. Nie ma w nich efektu "wow", czegoś specjalnego, co zwiastowałoby inny, nowoczesny sposób podróżowania. Zgoda, o postęp coraz trudniej, a poza tym czego dziś spodziewać się po dworach? Chodzi o to, aby pociągi przyjeżdżały punktualnie i często odjeżdżały, w różne strony kraju i nie tylko. Reszta to tylko ozdobniki. To prawda. Ale jednak kiedy patrzę na dworzec Łódź Kaliska czy szykowany dworzec w Częstochowie, chciałbym się pozachwycać tak, jak mieszkańcy stolicy 50 lat temu.

REKLAMA

Adam Bednarek 08.12.2025 06:20

Ładowanie...