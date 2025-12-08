Logo
Apple się sypie i to dosłownie. Menadżerowie uciekają jak z tonącego statku

Johny Srouji, architekt układów Apple Silicon, według doniesień rozważa opuszczenie Cupertino. Jego odejście mogłoby zachwiać strategią sprzętową producenta iPhone'a w kluczowym momencie wyścigu o AI.

Oliwier Nytko
Zarząd Apple’a przechodzi największą od lat rewolucję kadrową, tracąc w krótkim czasie kluczowych liderów od sztucznej inteligencji, designu i prawa. Seria głośnych rezygnacji rodzi pytania o stabilność firmy, a najnowsze doniesienia sugerują, że to nie koniec pożegnań na najwyższym szczeblu.

Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, bo na liście potencjalnych odejść pojawiło się nazwisko absolutnie kluczowe dla technologicznej niezależności giganta. Johny Srouji, architekt sukcesu procesorów Apple Silicon, rzekomo rozważa opuszczenie Cupertino, co mogłoby zachwiać sprzętowym fundamentem producenta iPhone'ów w najmniej odpowiednim momencie.

Architekt sukcesu pakuje walizki?

Według źródeł Bloomberga, Johny Srouji, starszy wiceprezes ds. technologii sprzętowych, poinformował prezesa Tima Cooka, że poważnie rozważa odejście z firmy w najbliższej przyszłości. 61-letni inżynier miał również przekazać współpracownikom, że w przypadku rezygnacji planuje dołączyć do innej spółki, choć nie sprecyzowano jakiej. Apple oficjalnie odmówił komentarza w tej sprawie, co w korporacyjnym żargonie często oznacza, że negocjacje za zamkniętymi drzwiami wciąż trwają.

Ewentualna strata Sroujiego byłaby dla Apple’a ciosem w potylicę. To on od 2014 r. kieruje zespołem odpowiedzialnym za projektowanie własnych układów scalonych. Jego praca pozwoliła firmie uniezależnić się od Intela i stworzyć serię czipów M, które zrewolucjonizowały wydajność Maców i iPadów, a także serię A napędzającą iPhone'y. Bez jego wizji integracja sprzętu z oprogramowaniem, będąca wizytówką marki, mogłaby stracić na impecie.

W kuluarach mówi się, że decyzja Sroujiego może mieć podłoże polityczne. Niektóre doniesienia sugerują, że nie widzi on swojej przyszłości pod rządami ewentualnego następcy Tima Cooka, którym według spekulacji ma zostać John Ternus. Istnieją też plotki, że Apple próbuje zatrzymać swojego asa, oferując mu lepsze pakiety kompensacyjne lub nawet rolę dyrektora ds. technologii, jeśli obecny układ sił ulegnie zmianie.

Trudny moment na zmiany

Moment na takie roszady jest wyjątkowo niefortunny. Apple wciąż goni konkurencję w dziedzinie sztucznej inteligencji, a infrastruktura obliczeniowa potrzebna do obsługi modeli AI opiera się właśnie na autorskich rozwiązaniach krzemowych. Odejście człowieka, który spinał działy CPU, GPU i technologii modemowych, mogłoby spowolnić wdrażanie innowacji na lata, zmuszając firmę do polegania na mniej doświadczonych liderach.

Sceptycy zauważają jednak, że Srouji jest w wieku, w którym wielu menedżerów w Dolinie Krzemowej wybiera emeryturę, a nie nowe wyzwania. Jego potencjalne odejście wpisuje się jednak w szerszy, niepokojący trend "czystki" weteranów, którzy budowali potęgę firmy przez ostatnią dekadę. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Apple straci nie tylko świetnego inżyniera, ale przede wszystkim spoiwo łączące różne działy sprzętowe.

Tim Cook stoi teraz przed trudnym zadaniem uspokojenia inwestorów i pracowników. Seria rezygnacji sprawia wrażenie, jakby stara gwardia przestała wierzyć w długoterminową wizję firmy lub po prostu nie chciała brać udziału w nadchodzącej transformacji władzy. Bez względu na powody, Apple bez Sroujiego będzie inną firmą - potencjalnie mniej innowacyjną i bardziej podatną na technologiczne zastoje.

Krajobraz po bitwie kadrowej

Ostatnie miesiące w Cupertino wyglądają jak generalne sprzątanie biurek w zarządzie. W krótkim odstępie czasu ogłoszono odejścia osób, które przez lata kształtowały wizerunek, strategię i technologię Apple’a. Dla wielu obserwatorów rynku jest to sygnał, że firma wchodzi w fazę bolesnej transformacji, a nowa generacja liderów będzie musiała udowodnić, że potrafi wejść w buty legendarnych poprzedników.

Oto lista kluczowych postaci, które opuszczają szeregi giganta:

  • John Giannandrea (szef AI): odchodzi na emeryturę, pozostając w firmie do wiosny 2026 r. Jego odejście w środku "gorączki AI" jest poważne, zwłaszcza że Apple próbuje nadrobić zaległości w tej dziedzinie.
  • Alan Dye (szef designu interfejsów): przechodzi do Mety. To on odpowiadał za wizualną stronę systemów operacyjnych po odejściu Jony'ego Ive'a. Jego transfer do konkurencji to wizerunkowa porażka dla Apple'a.
  • Lisa Jackson (wiceprezes ds. środowiska): zapowiedziała emeryturę w 2026 r. Twarz ekologicznych inicjatyw Apple'a i częsta bywalczyni konferencji produktowych.
  • Kate Adams (główny radca prawny): również planuje odejście w 2026 r., co oznacza zmianę warty w dziale, który w ostatnich latach toczył ciężkie batalie regulacyjne w USA i UE.
  • Jeff Williams (dyrektor operacyjny): już w lipcu ogłosił plany emerytalne. Przez lata był prawą ręką Cooka, dbającą o to, by łańcuch dostaw działał jak w zegarku.
  • Johny Srouji: niepotwierdzone. Jeśli plotki się sprawdzą, będzie to najważniejsze odejście techniczne od lat, uderzające w serce strategii Apple Silicon.
08.12.2025 06:47
