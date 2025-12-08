Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne

Ładowanie...

Stało się. Polska oficjalnie dołączyła do wąskiego grona państw, które nie tylko posiadają własne satelity, ale potrafią nimi samodzielnie sterować i pozyskiwać z nich obrazy. Wojskowa Akademia Techniczna pochwaliła się właśnie pierwszym, historycznym zdjęciem wykonanym przez satelitę z konstelacji PIAST. I choć jakość tej pierwszej fotografii nie nadaje się jeszcze na tapetę w smartfonie, to dla polskiej obronności jest ona warta więcej niż tysiąc słów.

Prezentowane zdjęcie, otrzymane na etapie testów, ma kilkukrotnie niższą rozdzielczość w porównaniu z docelowymi zobrazowaniami i zostało wykonane nad północnym Atlantykiem w warunkach zachmurzenia.

Pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez kamerę satelity PIAST-M polskiej konstelacji PIAST.

Polskie oko w kosmosie

Informację o sukcesie podała Wojskowa Akademia Techniczna.

W sobotę 6 grudnia 2025 r. pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST. Tym samym zademonstrowano w warunkach operacyjnych pełną niezależność polskiego łańcucha technologicznego. Zdjęcie wykonał opracowany w Polsce instrument obserwacji Ziemi z polskiego satelity sterowanego z centrum kontroli misji znajdującego się na terenie Polski - czytamy w komunikacie.

Zdjęcie, które spłynęło do centrum kontroli, zostało wykonane nad północnym Atlantykiem. Nie oczekujcie jednak krystalicznie czystego obrazu plaż czy statków.

Jak zaznaczają twórcy systemu, fotografia powstała w trudnych warunkach zachmurzenia, jeszcze przed kluczowym procesem kalibracji systemu optycznego. To tzw. surowe dane testowe. Rozdzielczość tego pierwszego obrazu jest kilkukrotnie niższa niż ta, którą satelity PIAST osiągną docelowo. Jednak w tym konkretnym momencie piksele są drugorzędne.

Polskie firmy w kosmicznej ekstraklasie

Najważniejszy jest fakt, że cały skomplikowany system zadziałał. Opracowany w Polsce instrument obserwacyjny wykonał zadanie, polski satelita je przetworzył, a polska stacja naziemna odebrała dane. To dowód na to, że technologia działa. Dla Wojska Polskiego oznacza to wejście w nową erę, erę suwerenności informacyjnej.

Kamerę opracowało Centrum Badań Kosmicznych PAN wraz ze spółką Scanway S.A., a platformę satelitarną firma Creotech Instruments S.A. W projekt zaangażowany jest również Instytut Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz spółka PCO S.A. Liderem konsorcjum projektowego jest Wojskowa Akademia Techniczna. Projekt PIAST jest współfinansowany przez NCBR w ramach programu SZAFIR zainicjowanego przez MON.

Wszystko pracuje w nominalnych parametrach, więc możemy przejść do kolejnych etapów rozruchu i kalibracji - powiedział Jędrzej Kowalewski, dyrektor generalny Scanway S.A.

Test polskich technologii krytycznych

Obecny etap to dopiero rozgrzewka. Jak podano w komunikacie, pełna kalibracja systemu optycznego i poprawa parametrów obrazu może potrwać jeszcze kilka miesięcy. To standardowa procedura w misjach kosmicznych, po wystrzeleniu sprzętu na orbitę inżynierowie muszą zdalnie dostroić instrumenty, by te działały z chirurgiczną precyzją. Dopiero po tym etapie zobaczymy pełnię możliwości polskich satelitów.

W ramach misji satelitów konstelacji PIAST przetestowane zostanie całe spektrum opracowanych w Polsce technologii krytycznych podwójnego zastosowania, związanych z niezależnym dostępem do kosmosu. Wykonywanie zdjęć jest jednym z wielu zaplanowanych eksperymentów. Wyniki tych eksperymentów pozwolą na dopracowanie suwerennych polskich rozwiązań kosmicznych, które będą mogły znaleźć swoje zastosowanie w przyszłych satelitach, również tych przeznaczonych dla Wojska Polskiego - informuje Wojskowa Akademia Techniczna.

ICEYE też zameldował sukces

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. O pełnym sukcesie poinformował także firma ICEYE, która wyprodukowała satelitę SAR dla Wojska Polskiego. Trafiła ona na orbitę wraz z konstelacją PIAST.

Mamy pierwsze zdjęcia z polskiego satelity wojskowego - już tydzień po wyniesieniu! Świetne ujęcia kilku miejsc w Polsce - w tym te w najlepszej na świecie rozdzielczości 25cm! Pracujemy dalej, by przekazać satelitę Siłom Zbrojnym RP! - poinformował w mediach społecznościowych Rafał Modrzewski, dyrektor generalny ICEYE.

Pierwsze obrazy terytorium Polski z satelity SAR ICEYE uzyskane w zróżnicowanych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Satelita powstał w ramach programu MikroSAR. Znajduje się obecnie w fazie testów i kalibracji na orbicie, przed przekazaniem go polskiemu wojsku.

Satelita ICEYE Sił Zbrojnych RP jest wyposażony w radar z syntetyczną aperturą (SAR), który wysyła w kierunku Ziemi krótkie impulsy mikrofalowe, a następnie łączy i przetwarza ich odbicia, tworząc szczegółowe obrazy o rozdzielczości sięgającej nawet 25 cm na piksel. Technologia SAR pozwala satelicie widzieć w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym.

Satelita, z którego pochodzą pierwsze zdjęcia, jest częścią wojskowego programu MikroSAR, w ramach którego ICEYE dostarczy Siłom Zbrojnym RP trzy satelity radarowe, z opcją rozszerzenia konstelacji o kolejne trzy jednostki. Od podpisania kontraktu w maju 2025 r. do wyniesienia pierwszego satelity na orbitę minęło zaledwie sześć miesięcy.

Konstelacja satelitów PIAST

Konstelację PIAST (Polish ImAging SaTellites) tworzą trzy satelity: PIAST-S1, PIAST-S2, PIAST-M, które przeznaczone są do prowadzenia optoelektronicznego rozpoznania obrazowego, czyli robienia zdjęć z orbity.

Urządzenia o masie około 10 kg posłużą do obserwacji powierzchni Ziemi. Celem projektu jest robienie zdjęć w rozdzielczości rzędu 5 m, prowadzenia manewrów orbitalnych oraz obniżenia wysokości orbity.

Rozdzielczość 5 m nie brzmi imponująco, ale w trakcie projektu PIAST poprawa jakości zdjęć uzyskana zostanie poprzez przy użyciu autorskich algorytmów i sieci neuronowych, a także lot w formacji, łączność laserowa pomiędzy satelitami oraz wykonywanie manewrów orbitalnych. Pozwoli to osiągnąć zobrazowania o rozdzielczościach lepszych niż 0,7 m.

Konstelacja została wyniesiona na orbitę 28 listopada 2025 r. przez rakietę Falcon 9.

To moment, który warto zapamiętać. Właśnie otwiera się nowy rozdział polskiej obecności w kosmosie. Polska armia przestała raczkować w kosmosie i zaczęła chodzić o własnych siłach. Teraz czekamy na moment, w którym zacznie biegać, dostarczając armii zdjęcia w pełnej rozdzielczości.

Bogdan Stech 08.12.2025 16:22

