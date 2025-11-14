Satelity szpiegowskie dla Polski na stole. I tak, to światowa czołówka

Ładowanie...

W Tuluzie we Francji zakończył się 9 tygodniowy etap akademicki szkolenia operatorów Satelitarnego Systemu Optoelektronicznego Rozpoznania Obrazowego Wysokiej Rozdzielczości POLEOS. To kluczowy krok w przygotowaniu żołnierzy Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS) do eksploatacji jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów satelitarnych.

Już wkrótce nasi operatorzy ARGUS sami zdecydują, co, gdzie i kiedy ma być sfotografowane, a dane trafią prosto do Polski w ciągu minut. To skok cywilizacyjny dla naszego wywiadu i bezpieczeństwa.

To nie był piknik

Operatorzy przygotowują się do pełnienia różnych funkcji – od kierownika misji, przez operatorów kontroli satelitarnej i zobrazowań, po specjalistów IT i bezpieczeństwa. To zespół, który będzie odpowiadał za bezpieczne działanie systemu, analizę danych oraz podejmowanie decyzji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo kraju.

Szkolenie akademickie operatorów POLEOS nie należało do łatwych. Zajęcia obejmowały szeroki zakres zagadnień – od podstaw mechaniki orbitalnej, poprzez segment naziemny i zarządzanie misjami, aż po zaawansowane techniki analizy zobrazowań.

Każdy z uczestników był oceniany indywidualnie i zespołowo podczas egzaminów teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych gdzie trzeba było podejmować decyzje pod ogromną presją czasu. W końcu, gdy operujesz sprzętem wartym setki milionów, krążącym 28 000 km/h nad Ziemią, nie ma miejsca na błędy.

Taki system weryfikacji pozwalał na sprawdzenie nie tylko wiedzy technicznej, ale również umiejętności pracy zespołowej i podejmowania decyzji pod presją – kompetencji kluczowych w pracy operatora satelitarnego.

Uczestnicy zdobywali zarówno ogólną wiedzę o systemach kosmicznych, jak i dogłębne zrozumienie architektury i działania systemu POLEOS.

POLEOS, czyli polskie oko na orbicie

Polska kupiła w grudniu 2022 r. dwa zaawansowane satelity obserwacyjne oraz kompletny segment naziemny. Producentem jest z Airbus Defence and Space. Dwa satelity POLEOS są obecnie w końcowej fazie integracji w zakładach Airbusa w Tuluzie. Start misji zaplanowano do 2027 r. z Gujany Francuskiej.

System będzie miał imponująca rozdzielczość rzędu 30 cm, więc jest to tak zwany system zobrazowań o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR). Oficjalna nazwa francuskich satelitów to Airbus S950 VHR.

Satelitom towarzyszyć będzie krajowa stacja odbiorcza, która powstanie w Polsce i pozwoli na przetwarzanie danych w trybie natychmiastowym. Z wojskowego punktu widzenia - ogromny skok technologiczny. Bez pośredników. Bez oczekiwania na okno dostępu. Bez ograniczeń, które dziś często hamują szybkość zdobywania informacji.

Warto też na koniec dodać, że już wkrótce Wojsko Polskie wzbogaci się o pierwsze własne satelity. 22 listopada 2025 r. w Kalifornii rakieta Falcon 9 firmy SpaceX ma wynieść na orbitę satelitę SAR ICEYE i konstelację trzech satelitów PIAST.

Bogdan Stech 14.11.2025 16:13

