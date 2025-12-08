W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna

Ładowanie...

Gdy cały rok zapisujesz wspomnienia w formie gigabajtów filmów i zdjęć, dobrze mieć pewność, że nic z nich nie zniknie w najmniej odpowiednim momencie.

Przenośny dysk SSD to coś, o czym przypominamy sobie zwykle w krytycznej sytuacji. Kiedy komputer nagle odmawia współpracy, a miejsce w chmurze kończy się dokładnie wtedy, gdy chcesz wrzucić film z Wigilii. Dlatego, jeśli szukasz prezentu dla siebie (albo dla kogoś, kto ma „wszystko”), wybierz sprzęt, który robi swoje porządnie: przechowuje i zabezpiecza Twoje wspomnienia, emocje, dane; słowem – pamięć.

Dlaczego przenośny SSD to prezent z przyszłością?

Technologia pędzi naprzód, a nasze pliki – zdjęcia w 8K, filmy z drona, kopie zapasowe projektów – zajmują coraz więcej miejsca. Jasne, wiele urządzeń kusi wszechstronnością i „kombajnowymi” funkcjami, ale czasami warto docenić sprzęt, który robi jedno i robi to dobrze. Przenośny SSD nie zaparzy kawy ani nie zrobi selfie, za to perfekcyjnie zadba o to, by nasze dane były bezpieczne, zawsze dostępne i ekspresowo ładowane.

W odróżnieniu od klasycznych dysków talerzowych, przenośne SSD nie mają ruchomych części – można je bez obaw wrzucić do plecaka, potrząsnąć, a nawet upuścić, nie ryzykując utraty cennych gigabajtów rodzinnych zdjęć czy filmów. Są odporne na wstrząsy i znacznie trwalsze w codziennym użytkowaniu. Do tego szybkość działania takiego SSD bije na głowę tradycyjne dyski i pendrive’y – nawet tańsze modele oferują transfery rzędu kilkuset MB/s, podczas gdy stary, wysłużony HDD z trudem wyciąga 100 MB/s. W praktyce oznacza to, że przenoszenie kilkugigabajtowego filmu czy kopii zapasowej projektu trwa sekundy, a nie kwadranse.

Obróbka wideo prosto z dysku zewnętrznego? Uruchamianie gier bez instalowania ich na konsoli? Z dobrym SSD to wszystko jest możliwe i komfortowe. Nic dziwnego, że taki prezent może ucieszyć bardziej niż kolejny zimowy gadżet – będzie służył długo i praktycznie.

Skoro już wiemy, że pod choinką pamięć może być niemal równie ważna jak pamięć o bliskich, pora wybrać tę właściwą. Poniżej przedstawiamy trzy propozycje przenośnych dysków SSD, z których każdy specjalizuje się w czymś innym. Znajdzie się coś dla codziennego użytkownika potrzebującego prostego rozwiązania, dla podróżnika lub sportowca wymagającego maksymalnej wytrzymałości, a także dla kreatywnego profesjonalisty głodnego najwyższych prędkości. Wszystkie łączy jedno: kieszonkowy format (mieszczą się w dłoni lub kieszeni) oraz pewność, że nasze dane są pod doskonałą opieką.

Samsung Portable SSD T7 – szybki towarzysz na co dzień

Klasyka gatunku i ulubieniec wielu użytkowników. To niepozorne maleństwo wielkości mniej więcej karty kredytowej, zamknięte w eleganckiej metalowej obudowie. Dlaczego świetnie nadaje się dla „zwykłego” użytkownika? Bo łączy dwa kluczowe atuty: niewygórowana cena jak na jego możliwości oraz naprawdę szybkie działanie w codziennych zastosowaniach. Samsung T7 oferuje transfery do 1050 MB/s przy odczycie i około 1000 MB/s przy zapisie, co w praktyce oznacza, że poradzi sobie z przytłaczającą większością zadań. Przegrać na niego cały sezon ulubionego serialu w kilka chwil? Zgrać tysiące zdjęć z wakacji zanim ostygnie herbata? Dla T7 to bułka z masłem.

Samsung T7 jest dostępny w kolorach niebieskim i szarym i kilku pojemnościach – od 1 po 4 TB. Można więc dopasować rozmiar do potrzeb i budżetu. Ceny również potrafią zaskoczyć pozytywnie – jeszcze parę lat temu za taką prędkość i pojemność trzeba było zapłacić fortunę, a dziś T7 w wariancie 1 TB kosztuje mniej więcej tyle co markowe słuchawki. To sprawia, że taki SSD staje się osiągalnym prezentem, który zrobi ogromną różnicę w komforcie pracy. Przekonał się o tym chyba każdy, kto przesiadł się z pendrive’a lub dysku USB HDD – kopiowanie plików na T7 trwa moment, a aplikacje czy gry przeniesione na ten nośnik wczytują się zauważalnie szybciej.

Warto dodać, że Samsung T7 posiadasolidną konstrukcję – zniesie typowe trudy podróży w torbie czy plecaku. Ten dysk spokojnie przetrwa codzienne przenoszenie między biurem a domem, a jeśli nawet upadnie ze stołu na dywan, nasze dane powinny pozostać nietknięte[1]. Dla bezpieczeństwa producent dodał też funkcję szyfrowania hasłem (AES 256-bit) – jeśli zechcemy, możemy zabezpieczyć zawartość dysku przed dostępem niepowołanych osób. To przydatne, gdy trzymamy na nim firmowe dokumenty albo film-niespodziankę dla ukochanej osoby pod choinkę.

Samsung Portable SSD T7 Shield – odporny twardziel do zadań specjalnych

Dla tych, którzy potrzebują czegoś więcej niż eleganckiego nośnika pamięci, Samsung przygotował model T7 Shield. Nazwa nieprzypadkowa – ten dysk to prawdziwa tarcza dla danych. Wyobraź sobie przenośny SSD, który nie boi się ekstremalnych warunków: upadków, kurzu, a nawet zachlapań. T7 Shield został opancerzony gumowaną obudową, dzięki czemu wytrzymuje upadki z wysokości nawet do 3 metrów[2]. Ma też certyfikat IP65 w zakresie odporności na pył i wodę, więc niestraszny mu letni deszcz ani wszechobecny piasek na plaży[3]. Krótko mówiąc, to idealny wybór dla podróżników, fotografów działających w terenie czy po prostu osób wyjątkowo pechowych, którym sprzęt lubi wypadać z rąk.

Co ważne, w środku T7 Shield kryje ten sam „silnik” co tradycyjny T7 – osiągi są dokładnie takie same. Wciąż dostajemy do ~1050 MB/s transferu, tyle że zamknięte w sprzęcie o zwiększonej odporności. Nie płacimy więc wydajnością za wytrzymałość – mamy ciastko i zjemy ciastko. Oczywiście, ta gumowana zbroja sprawia, że T7 Shield jest odrobinę większy i cięższy niż klasyczny T7, ale nadal mówimy o urządzeniu mieszczącym się w dłoni. Bez problemu wsuniemy go do kieszeni kurtki czy bocznej przegródki plecaka.

Można śmiało używać go w terenie, podłączać do drona, kamer sportowych czy laptopa na kempingu. I tak jak jego elegancki brat, Shield również wspiera szyfrowanie danych i współpracuje z praktycznie każdym sprzętem – od PC i Maca, przez telewizory i konsole, po smartfony z USB-C. To taki zaufany ekspert od bezpieczeństwa danych w każdych warunkach – raz powierzysz mu pliki i możesz spać spokojnie. Dostępny w wariantach od 1 do 4 TB i trzech opcjach obudowy: niebieskiej, czarnej i beżowej.

Samsung Portable SSD T9 – prędkość, która zwala z nóg

Na koniec prawdziwa perełka dla tych, którzy wymagają wszystkiego na najwyższych obrotach. Samsung Portable SSD T9 to najnowszy przedstawiciel rodziny i istny demon prędkości. Wygląda niepozornie (choć ma stylową fakturowaną obudowę), ale pod obudową kryje technologię, która wyciśnie z portu USB ile się da. Dzięki wykorzystaniu interfejsu USB 3.2 Gen 2x2 ten maluch oferuje oszałamiające transfery – nawet do 2000 MB/s zarówno przy odczycie, jak i zapisie. To dwukrotnie więcej niż T7, co czyni różnicę wszędzie tam, gdzie czas to pieniądz (albo święty spokój).

Jak przekłada się to na praktykę? Na przykład kopiowanie 100 GB danych zajmie kilka minut zamiast kilkunastu[4]. Montaż filmu 4K prosto z dysku zewnętrznego przebiegnie płynnie, bez przycinania, a ogromne biblioteki zdjęć Lightroom wczytają się w mgnieniu oka[5]. T9 to idealny kompan dla twórców treści, grafików, montażystów wideo, ale także graczy czy po prostu niecierpliwych dusz, które nie znoszą patrzeć na pasek postępu. Nie ma większego znaczenia, czy podepniemy go do laptopa, PC lub konsoli, czy zamierzamy na nim grać, obrabiać zdjęcia lub renderować film – zapas prędkości jest tu gigantyczny. Można śmiało powiedzieć, że wąskim gardłem przestaje być dysk, a staje się nim raczej nasza wyobraźnia.

A co z trwałością? Samsung T9 mimo nacisku na wydajność nie zapomina o wytrzymałości. Co prawda nie ma gumowej osłony jak Shield, ale inżynierowie zadbali o odporność na upadki do 3 metrów[6] – więc przypadkowe strącenie dysku ze stołu nie skończy się tragedią. T9 ma też wzmocnione zarządzanie termiczne (technologia Dynamic Thermal Guard), co oznacza, że nawet przy długotrwałym przenoszeniu ogromnych plików nie przegrzeje się i nie straci zbyt wiele na szybkości. Innymi słowy, to sprinter długodystansowiec – pędzi, ile fabryka dała, a jednocześnie jest w stanie biec w tym tempie cały maraton.

Warto wspomnieć, że T9, podobnie jak poprzednicy, występuje w trzech pojemnościach – 1, 2 i 4 TB. Jeśli więc potrzebujecie i prędkości, i przestrzeni, T9 pozwoli mieć to wszystko w jednej, nadal kieszonkowej obudowie. Trudno o bardziej uniwersalne, a zarazem bezkompromisowe rozwiązanie na lata. To sprzęt, który spokojnie posłuży jako główny magazyn danych nawet dla najbardziej wymagających użytkowników – i pewnie prędzej doczekamy się kolejnych świąt z nowymi zdjęciami, niż uda nam się go całkowicie zapełnić czy spowolnić.

Na koniec rada: niezależnie na co postawisz, zawsze zrób kopię zapasową najważniejszych danych. Święta to czas pamięci – także tej o bezpieczeństwie plików. Przenośny SSD podarowany pod choinkę może okazać się strzałem w dziesiątkę, bo łączy technologiczną przydatność, uniwersalność i troskę o to, co dla nas ważne. Zamiast kolejnego gadżetu, który wyląduje na dnie szuflady, dajesz spokój ducha: wiedzę, że wspomnienia (te w głowie i te na dysku) są bezpieczne. A to bezcenny prezent, który – dosłownie i w przenośni – przechowa pamięć o bliskich na dłużej. W końcu w święta najważniejsza jest pamięć... także ta przenośna (cóż za przenośnia :)).





[1] Odporność na upadek z 2 metrów ustalona w oparciu o wewnętrzny test swobodnego upadku przeprowadzony w warunkach kontrolowanych.

[2] Badanie odporności na uderzenia przeprowadzono w warunkach kontrolowanych. (*Warunki badania: Urządzenie zostało upuszczone swobodnie na metalową płytę z wysokości 3 metrów.) Odporność na upadek może różnić się w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Uszkodzenia spowodowane upadkiem nie są objęte gwarancją.

[3] Stopnie ochrony IP (Ingress Protection) określają stopień ochrony przed wodą i pyłem zapewniany przez obudowę. T7 Shield oferuje stopień ochrony IP65 na podstawie wewnętrznych badań przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach. Stopień wodo- i pyłoodporności może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Uszkodzenia spowodowane cieczami i pyłem nie podlegają gwarancji.

***Warunki badania dla stopnia IPX5: urządzenie wystawiono na działanie słodkiej wody uwalnianej z oddalonej o 3 metry dyszy (Φ 6,3 mm) przy 12,5 l/min przez 3 minuty.

****Warunki badania dla stopnia IP6X: umieszczone w komorze próżniowej urządzenie wystawiono na działanie 2 kg/m³ aktywnego pyłu pod ciśnieniem 2 kPa przez 8 godzin.

[4] Szacunek dla T9 przy realnie utrzymywanych transferach ~1,5–2,0 GB/s na porcie USB 3.2 Gen 2×2 oraz przy dużych, sekwencyjnych plikach. Rzeczywisty czas zależy m.in. od typu danych (wiele małych vs. duże), wydajności hosta, systemu plików, temperatury i wolnego miejsca. Podłączenie do portu bez obsługi 2×2 (np. tylko USB 3.2 Gen 2) ograniczy prędkości (do ok. 1050 MB/s), więc czas będzie dłuższy.

[5] Płynność montażu i szybkość pracy z bibliotekami zależą od całej platformy: portu USB 3.2 Gen 2×2 (wymagany do ~2000 MB/s), wydajności CPU/GPU, kodeka materiału (np. ProRes/All-Intra vs. H.264/HEVC Long-GOP), ustawień proxy/preview, lokalizacji katalogu i podglądów Lightroom (na SSD vs. HDD), temperatury i zapełnienia dysku oraz konfiguracji NLE. Podłączenie T9 do portu bez 2×2 ograniczy transfer (ok. do 1050 MB/s), co może wydłużyć wczytywanie i eksport.

[6] Na podstawie wewnętrznego testu udaru podczas swobodnego upadku w kontrolowanych warunkach. Odporność na upadek może różnić się w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Uszkodzenia spowodowane upadkiem nie są objęte gwarancją.

* Warunki badania: Urządzenie zostało upuszczone swobodnie na metalową płytę z wysokości 3 metrów.

** Na żadne uszkodzenia fizyczne nie jest udzielana gwarancja.

08.12.2025

Lokowanie produktu : Samsung

