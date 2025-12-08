Justin Bieber rozjechał nowy system na iPhone'a. I ma gość rację

Ładowanie...

Systemy giganta oznaczone numerem 26 są pełne problemów. Początkowo kontrowersje wywołała stylistyka Liquid Glass, ale większe niedogodności stanowią błędy i słabo przemyślane elementy interfejsu. Piosenkarz mocno zdenerwował się na dość nieistotny problem z interfejsem użytkownika, który zauważył w aplikacji Wiadomości.

Justin Bieber zdenerwowany na nowy system w iPhonie

W minioną sobotę gwiazda popu podzieliła się na temat zmian w interfejsie użytkownika w aplikacji Wiadomości w iOS 26, która służy do wysyłania SMS-ów oraz zapewnia dostęp do komunikatora iMessage. Mowa o jednym elemencie - ikonie mikrofonu w pasku wiadomości.

Jeśli po wysłaniu wiadomości nacisnę przycisk dyktowania, a on znów zapiszczy i zatrzyma odtwarzanie muzyki - pisze w poście na serwisie X Justin Bieber.

Nawet jeśli wyłączę funkcję dyktowania, to i tak przypadkowo uruchamiam nagrywanie głosowe. Przycisk wysyłania nie powinien mieć kilku różnych funkcji w tym samym miejscu - dodaje piosenkarz.

Ten stosunkowo nieznaczny problem z interfejsem użytkownika doprowadził autora piosenek takich jak "Baby" czy "What do you mean?" do wściekłości. Justin Bieber nawet zagroził w poście, że "znajdzie wszystkich w Apple'u i założy im duszenie zza pleców".

Najprawdopodobniej miało mieć to żartobliwy charakter. Nie podzielamy zapędów Biebera, ale musimy przyznać, że problem w iOS istnieje i może denerwować.

Jak wpływa problem z interfejsem aplikacji Wiadomości w iOS 26 na korzystanie?

Opisywana przez Justina Biebera niedogodność faktycznie istnieje. Polega na tym, że w polu tekstowym domyślnej aplikacji Wiadomości znajduje się ikona mikrofonu, której nie da się w żaden sposób pozbyć. Element został umieszczony nieopodal klawiszy O i P na klawiaturze, co ułatwia przypadkowe dotknięcie podczas pisania.

Druga sprawa to fakt, że Apple, co prawda daje możliwość wyłączenie dyktowania głosowego do pisania wiadomości. Jeśli jednak to zrobimy, ikona nie znika - zostaje zastąpiona inną funkcją wysyłania wiadomości głosowych. Tego też nie można ukryć.

Piosenkarz podkreśla prawdopodobieństwo przypadkowego dwukrotnego kliknięcia przycisku wyślij i naciśnięcia ikony mikrofonu aktywującego dyktowanie lub głosówki. Największym problemem Biebera jest to, że oba rozwiązania przerywają odtwarzanie muzyki na smartfonie Apple’a.

Nie jest to oczywiście duży problem, ale faktycznie Apple powinien dać możliwość użytkownikom pozbycia się ikony głosowego wprowadzenia wiadomości. W większości komunikatorów przyciski do głosowych wiadomości są w miejscach, które trudniej przypadkowo kliknąć. Nie mówiąc już o tym, że ikona dyktowania głosowego znajduje się w domyślnej klawiaturze iPhone’a tuż pod przyciskiem enter w prawym dolnym rogu.

Albert Żurek 08.12.2025 13:59

