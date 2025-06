Oto Wiadomości w iOS 26. To przyda ci się w codziennym życiu

Innym ważnym elementem iOS-a 26 jest również rozwój Apple Intelligence, czyli osobistej, działającej na urządzeniu sztucznej inteligencji. Apple twierdzi, że usprawnia ona dużo istniejących funkcji i wprowadza nowe, takie jak inteligentne tłumaczenia na żywo, zaawansowaną analizę wizualną ekranu czy kreatywne narzędzia do tworzenia obrazów. Ale niestety zostało to przełożone na następny rok. Zobaczmy, jakie nowości AI trafiły do najważniejszej aplikacji w systemie iOS.