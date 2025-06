iPhone udzieli przydatnej informacji o ładowaniu. Brakowało jej

Nowe funkcje zarządzania energią w iOS 26 mają niesamowicie dużo sensu. Zarówno informacja o czasie do pełnego naładowania, jak i tryb adaptacyjnego oszczędzania baterii to rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby użytkowników, a nie na to, co wymyślili sobie menedżerowie wyższego szczebla w Apple.