Nowy iPadOS jak Windows na iPadzie. Nareszcie

Podczas tegorocznej konferencji WWDC 2025 Apple oficjalnie zaprezentowało iPadOS 26 - system, który ma jeszcze mocniej zbliżyć iPada do doświadczenia znanego z komputerów Mac. A to dzięki znanemu z komputerów Mac górnemu paskowi opcji, nowemu systemowi okien oraz zmianie sposobu pracy z plikami. Nowo ogłoszone przez Apple funkcje stanowią wyraźny sygnał, że koncern traktuje iPada coraz poważniej jako narzędzie pracy, a nie tylko urządzenie do konsumpcji treści.