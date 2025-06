iOS 26 nie bez powodu wygląda, jak wygląda. To zasłona dymna

Apple, jak to Apple, podczas projektowania nowego interfejsu nie oglądał się za siebie. iOS 26 się mieni i błyszczy jak ps… no, nie powiem co. Do tego w wielu miejscach tła są niemal przezroczyste, przez co czytelność treści jest znacznie gorsza niż w iOS 18. Dotyczy to przede wszystkim Centrum Sterowania, jeśli rozwiniemy je nad ikonami oraz powiadomień unoszących się nad jasną tapetą.