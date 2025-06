Apple żegna Intela w kiepskim, niezrozumiałym dla mnie stylu

Apple będzie kontynuować wydawanie aktualizacji bezpieczeństwa dla macOS Tahoe do jesieni 2028 r., co oznacza dwuletnią obsługę serwisową po wprowadzeniu macOS 27. To standardowy harmonogram dla starszych wersji macOS, który przewiduje rok głównych aktualizacji, a następnie dwa lata wyłącznie poprawek bezpieczeństwa.