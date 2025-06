Śmiejecie się, że Apple wskrzesił Windowsa Vistę? Mam dowód, że ta firma żyje już w przyszłości

Wbrew temu, co sugeruje nowa nazwa, to visionOS 26 to dopiero trzecia wersja systemu operacyjnego do gogli poszerzonej rzeczywistości, na których wiele osób postawiło już krzyżyk. Całkowicie niesłusznie, gdyż Apple Vision Pro są dziś takim poligonem doświadczalnym Apple’a. To właśnie w goglach zobaczyliśmy interfejs będący kamieniem węgielnym estetyki płynnego szkła, która teraz spaja wizualnie oraz funkcjonalnie iOS-a, iPadOS-a, watchOS-a, macOS-a i tvOS-a.