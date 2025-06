Znaleziono kogoś, komu podoba się Apple Liquid Glass. U konkurencji

Przypomnijmy, że zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami firmy Apple, Liquid Glass jest czymś więcej, niż jedynie nowym designem. Jego półprzeźroczysty, dynamiczny wygląd odbija i załamuje światło, jednocześnie reagując na wyświetlaną treść czy samo otoczenie. Zdaniem firmy z Cupertino, ma to na celu skupić uwagę na tym, co ważne, a nie na elementach pobocznych. Interfejs jest inspirowany visionOS. Z istotniejszych zmian, w iOS 26 cyfry na ekranie blokady wchodzą pod obiekty, co ma na celu dopasować je do kadru.