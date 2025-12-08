Telefony Samsunga wypięknieją. One UI 8.5 już tuż za rogiem

Ładowanie...

Mimo że One UI 8.5 bazuje na wersji 8.0, stanowi znaczące ulepszenie względem obecnej nakładki systemowej. Przyniesie dużo zmian pod kątem wizualnym i personalizacji. To kolejna duża aktualizacja po ubiegłorocznym One UI 7.0.

One UI 8.5 pokazany na wideo. Zmian więcej niż się spodziewaliśmy

One UI 8.0 wprowadziło tylko pomniejsze zmiany. Przede wszystkim nowego Androida 16, ale tak naprawdę większość użytkowników telefonów Samsunga nie odczuła, że pobrała nową dużą aktualizację. Natomiast o wersji 8.5 nie będzie można tego powiedzieć.

Uaktualnienie nie jest jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników, ale serwisowi SamMobile jakimś cudem udało się je zainstalować na Galaxy S24 Ultra. Na filmie pokazano, jak działa w praktyce pełni konfigurowalny panel szybkich ustawień. W prawym górnym rogu znajdziemy ikonę ołówka, który inicjuje możliwość zmiany każdego z elementów.

Można zrobić właściwie wszystko - usuwać ikony, zmieniać ich rozmiar, położenie, orientację (pozioma, pionowa). Dotyczy to również suwaków głośności czy jasności ekranu, które dotychczas były tylko w wersji horyzontalnej. Już wcześniej duża część nakładek systemowych na Androida umożliwiała podobny poziom personalizacji. Samsung jednak zrobił to raz, a porządnie.

Co jeszcze zmieniono? Na przykład aplikację ustawień, która ma teraz bardziej przejrzysty wygląd. Gigant usunął etykiety sekcji dla każdych ustawień - ten element i tak nie ułatwiał szukania określonych funkcji. Pasek wyszukiwania w ustawieniach został przeniesiony na dolną część ekranu i ma teraz kształt pigułki. Trochę tak jak w najnowszym iOS 26. Ulepszono również sekcję baterii i zarządzania urządzeniem w ustawieniach, które teraz mają ulepszony interfejs bardziej pasujący do całości systemu.

Duża część ikon domyślnych aplikacji otrzymała aktualizację wyglądu. Wciąż jednak mówimy o testowej wersji oprogramowania, więc Samsung jeszcze nie zdążył ulepszyć niektórych - np. Samsung Health. W innych miejscach systemu też widzimy inspirację iOS 26 i stylistyką Liquid Glass - np. w domyślnej galerii systemowej.

Co jeszcze wiemy o wyglądzie One UI 8.5?

Film jednak nie pokazał wszystkiego. Samsung wprowadził mnóstwo innych zmian do domyślnych aplikacji. Jedną z nich jest kalkulator, który ma odświeżony, bardziej nowoczesny interfejs. Dodatkiem ma też być kopiowanie informacji ze schowka, które automatycznie pojawiają się w kalkulatorze.

Oprócz tego Samsung wprowadzi podobne ulepszenia do aplikacji Zegar, która wygląda znacznie nowocześniej. Dotychczasowe rozwiązanie było pozbawione jasnych kolorów, nowe natomiast wygląda bardziej cukierkowo i przyjemniej dla oka. Dotyczy to zarówno alarmów, jak i minutnika oraz innych funkcji w domyślnej aplikacji na Samsungi.

Aplikacja przeglądarki Samsung Internet również ma przejść kilka zmian wizualnych. One UI 8.5 powinna pojawić się w lutym lub marcu 2026 r.

Albert Żurek 08.12.2025 08:01

