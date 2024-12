Sześć funkcji, które lubię mieć w TV dla gracza, na przykładzie Samsunga QN92D

Na PlayStation 5 zostało wydajnych już ponad sto gier działających w około 120 klatkach na sekundę. Są to takie produkcje jak Call of Duty: Black Ops 6 (tryb wieloosobowy), DOOM Eternal, Destiny 2 (tryb wieloosobowy), polski Ghostrunner 2 czy Fortnite. Rozgrywka w 120 fps-ach jest niezwykle dynamiczna i świetnie spisuje się w sieciowych strzelaninach, ale trzeba dysponować ekranem z maksymalną częstotliwością odświeżania wynoszącą minimum 120 Hz by w pełni to docenić. Taki panel został zainstalowany np. w Samsungu QLED QN92D, gdzie mamy do czynienia z odświeżaniem do 144 Hz.