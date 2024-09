Wszystko na maksa, cóż za piękny widok. Samsung Neo QLED QN92D - recenzja

Czy to najlepszy telewizor na rynku? Oj nie, przecież nawet Samsung ma swoją luksusową Excellence Line. Mamy przecież telewizory 8K w sprzedaży. To może jest to najlepszy telewizor 4K? Czyli że z grona tych, które są w zasięgu Kowalskich, a nie prezesów banków? To już prędzej. Nie da się go tak jednoznacznie ustawić, ponieważ mimo bycia topowym konkurencji nie deklasuje. To skąd ten wstęp o maksimum i tanie metafory o Amerykanach, skoro nawet szczytowa jasność jest tu tylko imponująca, a nie jakaś rekordowa?