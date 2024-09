To ramka na zdjęcia, czy głośnik? Tak - Samsung Music Frame zaskakuje totalnie

To ramka do zdjęć. Nie, nie cyfrowych, Music Frame nie ma nawet wyświetlacza. Chodzi o obrazek, fotkę, rysunek, dzieło. Analogowe takie. Co to ta ramka robi w takim razie w teście Spider’s Web? Music Frame to również głośnik. A nawet kilka głośników. I chipset. I zgodność ze SmartThings. Nie nadążacie? Już tłumaczę.