Samsung The Frame doczekał się konkurenta. Nie chce abonamentu, sam generuje nowe dzieła

Samsung The Frame, gdy jest włączony, to względnie normalny telewizor. Co najwyżej w nieco ciut wymyślnej ramce. Prawdziwy związany z nim bajer objawia się jednak, gdy ów telewizor się wyłączy. Na życzenie użytkownika może on wówczas - będąc wyłączonym - wyświetlać dzieła sztuki. Telewizor w zamian za niewysoki abonament oferuje dostęp do tysięcy dzieł z muzeów z całego świata - pozwala też na wyświetlanie własnych grafik. Zużywa przy tym minimalną ilość energii, ma specjalną matową powłokę i wisząc na ścianie, jest wręcz na pierwszy rzut oka trudny do odróżnienia od analogowego obrazu.