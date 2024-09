Nowe projektory The Premiere poprawią wszystkie niedoskonałości. W serialu, w twoim pokoju, w tobie

The Premiere 9 to bardziej zaawansowany model, który oferuje technologię potrójnego lasera, co zapewnia większą dokładność kolorów i jasność. Projektor ten osiąga jasność 3450 lumenów ISO, również obsługuje HDR10+. Pokrywa 154 proc. gamy kolorów standardu DCI-P3 według producenta, co czyni go powinno genialnym wyborem dla entuzjastów kina domowego. Wbudowane głośniki 2.2.2 o mocy 40W z Dolby Atmos i dźwiękiem skierowanym ku górze to również cenny dodatek. Podobnie jak The Premiere 7, model ten również korzysta z systemu operacyjnego Samsung Tizen, oferując szerokie możliwości łączności i dostęp do usług streamingowych.