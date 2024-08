Dokąd zmierzają telewizory? Słowo klucz - reprodukcja ruchu

Jeśli chodzi o typowe parametry obrazu, zbliżamy się do ideału. Co prawda nawet najlepszy konsumencki odbiornik na rynku nie oferuje jeszcze jakości monitorów referencyjnych, a właściwie to wszystkie używane technologie na rynku wymagają jeszcze szlifów. Tyle że już względnie drobnych. Czy to oznacza, że nie czeka już nas w telewizorach żadna rewolucja? Wręcz przeciwnie. Po cichu, w kuluarach, zaczyna się o niej mówić. Choć jeszcze jest mocno za wcześnie, by ją wdrożyć.