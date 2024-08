Byłem w Chinach. 13 technologicznych nowinek kompletnie mnie zaskoczyło

Najciekawiej zrobiło się jednak po zjeździe na piętro drugie, zaraz nad parterem. Znalazłem tam kompletnie opuszczone miasto-w-mieście, z własnymi przystankami i przejściami dla pieszych. Czułem się jakbym przenosił się na plan serialu The Last of Us. Co najciekawsze wszędzie panował porządek. Nawet tam. Nie znalazłem śladu po jakimś bezdomnym ani butelek po alkoholowych libacjach. Ot, zadbany post-apokaliptyczny alternatywny wymiar do zwiedzenia.