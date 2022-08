Według najnowszego raportu renomowanej agencji Niko, liczba aktywnych nieletnich graczy w ChRL uległa drastycznemu zmniejszeniu. W ciągu roku od wprowadzenia restrykcyjnych zasad, użytkowników gier jest mniej o ponad 30 proc. Doszło do gigantycznego spadku, z 122 milionów graczy w 2021 roku do "zaledwie" 83 milionów w 2022 roku. W grupie nieletnich grających 3/4 stosuje się do dziennego ograniczenia 90 minut, z kolei 1/4 stosuje rozwiązania pozwalające obejść rządowe limity.