Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Abonament RTV zniknie, ale jeszcze nie teraz. Najpierw podwyżka

Abonament RTV ma w przyszłości zostać zlikwidowany, ale na taki scenariusz jeszcze poczekamy. Znamy już orientacyjny termin, w którym mogłoby to nastąpić.

Albert Żurek
Polacy wakacje telewizja raport
REKLAMA

5 grudnia opublikowano założenia nowego projektu ustawy o radiofonii i telewizji oraz kilku innych ustaw. Dokument trafił do wykazu prac Rady Ministrów. Założenia. Jednym z głównych punktów projektu jest uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych - czyli usunięcie abonamentu RTV.

REKLAMA

Likwidacja abonamentu RTV nie wcześniej niż w 2027 r.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt odpowiedzialny przez minister Martę Cienkowską ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowaniu do Sejmu w drugim lub trzecim kwartale 2023 r. Oznacza to, że jeśli wszystko pójdzie po myśli MKiDN, abonament RTV może zostać zniesiony najwcześniej w 2027 r.

Nie podano dokładnej daty, więc wszystko będzie zależeć od tempa prac resortu oraz zgodności rządu. Ustawa musi zyskać większość w Sejmie, a następnie podpisać ją musi prezydent Karol Nawrocki. Każdy z tych etapów może opóźnić cały proces.

Rozwiązanie zarządzane przez MKiDN przyniesie też kilka innych zmian:

  • likwidację Rady Mediów Narodowych - jej obowiązki przejmie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
  • reformę zasad funkcjonowania KRRiT - zwiększenie jej składu z 5 do 9 członków i zmiana trybu ich odwoływania;
  • reorganizacja spółek publicznej radiofonii i telewizji;
  • ograniczenia w wydawaniu mediów samorządowych.

Kulisy procesu likwidacji abonamentu RTV mogą problematyczne, ponieważ projekt zakłada wprowadzenie też innych zmian. Wystarczy, że jedna z propozycji nie spodoba się większości parlamentarnej lub prezydentowi, a termin 2027 r. stanie się nieosiągalny.

Obecnie abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Dotyczy to zarówno zwykłych obywateli, jak i też firmy oraz instytucje. Opłatę nalicza się od gospodarstwa, niezależnie od liczby urządzeń. Od opłaty zwolnione są m.in.:

  • osoby po 75 roku życia, 
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowym,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Wyższa opłata abonamentowa w 2026 r.

W 2025 r. roczna opłata wynosi 94 zł za radio i 294,90 zł za telewizor. W 2026 r. stawki wzrosną: odpowiednio do 102,60 zł oraz 329,40 zł przy płatności z góry za rok.

Po reformie media publiczne mają być finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Minimalna kwota przewidziana na ten cel to 2,5 mld zł rocznie - ma być to minimalna suma, która miałaby umożliwić funkcjonowanie mediom.

To według MKiDN wartość podobna do tego, która w ostatnich latach była uzyskiwana z opłat abonamentowych i rekompensat przyznawanych w formie skarbowych papierów wartościowych.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
08.12.2025 20:02
Tagi: abonamentAbonament RTVpolskarządsejm
Najnowsze
19:38
Słońce gasi łączność na Ziemi. A kolejne uderzenia w drodze
Aktualizacja: 2025-12-08T19:38:45+01:00
19:21
iPhone ukryje ważny element. To byłby koniec dawnego designu
Aktualizacja: 2025-12-08T19:21:41+01:00
18:14
Polski F-35 pręży muskuły. W kraju trwa gorączka przygotowań
Aktualizacja: 2025-12-08T18:14:08+01:00
17:43
One UI 8.5 trafia do Galaxy. Zastanów się, czy w to wchodzić
Aktualizacja: 2025-12-08T17:43:10+01:00
17:02
Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści
Aktualizacja: 2025-12-08T17:02:04+01:00
16:50
Windows 11 aktualizuje się inaczej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-08T16:50:42+01:00
16:22
Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne
Aktualizacja: 2025-12-08T16:22:02+01:00
16:00
W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna
Aktualizacja: 2025-12-08T16:00:56+01:00
15:09
Jaki iPhone na świąteczny prezent? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-08T15:09:13+01:00
14:20
Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów
Aktualizacja: 2025-12-08T14:20:37+01:00
13:59
Justin Bieber rozjechał nowy system na iPhone'a. I ma gość rację
Aktualizacja: 2025-12-08T13:59:34+01:00
13:42
AGD w górę przez nową opłatę? Unia mówi, że będzie uczciwiej
Aktualizacja: 2025-12-08T13:42:03+01:00
12:53
Najlepsze antywirusy z ochroną prywatności. Nasze top 5 pewnych wyborów
Aktualizacja: 2025-12-08T12:53:40+01:00
12:51
Pomysł na prezent: laptop dla gracza pod choinkę. Poznaj Lenovo Legion Pro 7i
Aktualizacja: 2025-12-08T12:51:50+01:00
12:15
Masz słup energetyczny na działce? Możesz dostać mnóstwo pieniędzy
Aktualizacja: 2025-12-08T12:15:39+01:00
11:59
Będą mieszkać koło polskiej elektrowni jądrowej. Mówią, co ich przeraża
Aktualizacja: 2025-12-08T11:59:07+01:00
10:52
Osłona reaktora w Czarnobylu dziurawa jak durszlak. Ma 330 dziur
Aktualizacja: 2025-12-08T10:52:57+01:00
9:46
Wyciekło ładowanie w Galaxy S26. Przełom i rozczarowanie jednocześnie
Aktualizacja: 2025-12-08T09:46:56+01:00
9:11
Balice przegrywają z mgłą. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu
Aktualizacja: 2025-12-08T09:11:05+01:00
8:04
Prezent dla faceta z klasą - polecane słuchawki Bowers & Wilkins
Aktualizacja: 2025-12-08T08:04:25+01:00
8:01
Telefony Samsunga wypięknieją. One UI 8.5 już tuż za rogiem
Aktualizacja: 2025-12-08T08:01:07+01:00
7:55
Satelity zrujnują zdjęcia Hubble’a. Symulacje są druzgocące
Aktualizacja: 2025-12-08T07:55:37+01:00
7:14
Wyciekła instrukcja Galaxy Z TriFolda. Wszystkie tajemnice ujawnione
Aktualizacja: 2025-12-08T07:14:43+01:00
6:47
Apple się sypie i to dosłownie. Menadżerowie uciekają jak z tonącego statku
Aktualizacja: 2025-12-08T06:47:38+01:00
6:27
Windows żegna kolejny relikt przeszłości. Nie będę tęsknił
Aktualizacja: 2025-12-08T06:27:49+01:00
6:20
Dworzec Centralny ma już 50 lat. I się totalnie zmieni
Aktualizacja: 2025-12-08T06:20:00+01:00
6:10
Program wGotowości rozczarowuje. Pilotaż do poprawki
Aktualizacja: 2025-12-08T06:10:00+01:00
6:00
Terytorialsi dostali broń, o której marzy front. Już się jej uczą
Aktualizacja: 2025-12-08T06:00:00+01:00
16:40
Google pokazuje, jak bardzo się nie zmieniamy. Niewinność była wieki temu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:40:00+01:00
16:30
Idę ulicą i pytam: czy to AI? Zniszczyli nawet święta
Aktualizacja: 2025-12-07T16:30:00+01:00
16:20
Gwiazdy eksplodują w czasie rzeczywistym. Mamy niezwykła zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-07T16:20:00+01:00
16:10
Nowe polskie schrony dla ludności. Gotowe w 2h, bez wylewania betonu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:10:00+01:00
16:00
Elon Musk to szkodnik. Chciałbym, żeby politycy w końcu zaczęli działać
Aktualizacja: 2025-12-07T16:00:00+01:00
15:00
YouTube pęka od AI slopu. Straszne, czym karmią naszą młodzież
Aktualizacja: 2025-12-07T15:00:00+01:00
13:00
Facebook ułatwi odzyskanie skradzionego konta. "Wreszcie" to chyba za mało
Aktualizacja: 2025-12-07T13:00:00+01:00
11:06
Czy 3I/Atlas to przyjazny ogrodnik, czy seryjny morderca? Zaskakujący zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-12-07T11:06:51+01:00
7:50
Yale stworzył mały - wielki zamek. 5 minut i gotowe
Aktualizacja: 2025-12-07T07:50:00+01:00
7:40
Chiński Falcon zamienił się w kulę ognia. Elon Musk i tak ma się czego bać
Aktualizacja: 2025-12-07T07:40:00+01:00
7:30
Produkowali fake newsy o wojnie, żeby się dorobić. Przerażająca pazerność
Aktualizacja: 2025-12-07T07:30:00+01:00
7:20
Wygląda jak normalna walizka. W samolocie przechodzi jako darmowy plecak
Aktualizacja: 2025-12-07T07:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA