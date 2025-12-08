Abonament RTV zniknie, ale jeszcze nie teraz. Najpierw podwyżka

Ładowanie...

5 grudnia opublikowano założenia nowego projektu ustawy o radiofonii i telewizji oraz kilku innych ustaw. Dokument trafił do wykazu prac Rady Ministrów. Założenia. Jednym z głównych punktów projektu jest uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych - czyli usunięcie abonamentu RTV.

Likwidacja abonamentu RTV nie wcześniej niż w 2027 r.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt odpowiedzialny przez minister Martę Cienkowską ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowaniu do Sejmu w drugim lub trzecim kwartale 2023 r. Oznacza to, że jeśli wszystko pójdzie po myśli MKiDN, abonament RTV może zostać zniesiony najwcześniej w 2027 r.

Nie podano dokładnej daty, więc wszystko będzie zależeć od tempa prac resortu oraz zgodności rządu. Ustawa musi zyskać większość w Sejmie, a następnie podpisać ją musi prezydent Karol Nawrocki. Każdy z tych etapów może opóźnić cały proces.

Rozwiązanie zarządzane przez MKiDN przyniesie też kilka innych zmian:

likwidację Rady Mediów Narodowych - jej obowiązki przejmie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;

reformę zasad funkcjonowania KRRiT - zwiększenie jej składu z 5 do 9 członków i zmiana trybu ich odwoływania;

reorganizacja spółek publicznej radiofonii i telewizji;

ograniczenia w wydawaniu mediów samorządowych.

Kulisy procesu likwidacji abonamentu RTV mogą problematyczne, ponieważ projekt zakłada wprowadzenie też innych zmian. Wystarczy, że jedna z propozycji nie spodoba się większości parlamentarnej lub prezydentowi, a termin 2027 r. stanie się nieosiągalny.

Obecnie abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Dotyczy to zarówno zwykłych obywateli, jak i też firmy oraz instytucje. Opłatę nalicza się od gospodarstwa, niezależnie od liczby urządzeń. Od opłaty zwolnione są m.in.:

osoby po 75 roku życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowym,

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Wyższa opłata abonamentowa w 2026 r.

W 2025 r. roczna opłata wynosi 94 zł za radio i 294,90 zł za telewizor. W 2026 r. stawki wzrosną: odpowiednio do 102,60 zł oraz 329,40 zł przy płatności z góry za rok.

Po reformie media publiczne mają być finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Minimalna kwota przewidziana na ten cel to 2,5 mld zł rocznie - ma być to minimalna suma, która miałaby umożliwić funkcjonowanie mediom.

To według MKiDN wartość podobna do tego, która w ostatnich latach była uzyskiwana z opłat abonamentowych i rekompensat przyznawanych w formie skarbowych papierów wartościowych.

Albert Żurek 08.12.2025 20:02

