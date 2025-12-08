Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone ukryje ważny element. To byłby koniec dawnego designu

W przyszłorocznym iPhonie Apple może wprowadzić największą zmianę w ekranach w historii serii. Schowa jeden z kluczowych elementów.

Albert Żurek
FaceID iPhone
REKLAMA

Chodzi o moduł Face ID, który w obecnych smartfonach producenta ma kształt wcięcia w kształcie pastylki. Wraz z przednim aparatem do zdjęć selfie tworzą dynamiczną wyspę wprowadzoną w iPhone 14 Pro z 2022 r. Od tego czasu pod tym względem nic się nie zmieniło - w tegorocznych iPhone’ach 17 rozwiązanie wygląda tak samo. Jednak jest szansa, że w przyszłym roku będzie zgoła inaczej.

REKLAMA

iPhone 18 Pro jednak z Face ID pod ekranem? 

Nowy raport, który zauważono na chińskim serwisie, ujawnia, że Apple testuje nowy proces produkcji Face ID. Gigant ma testować specjalne szkło, które umożliwiłoby czujnikom podczerwieni TrueDepth odpowiednie działanie przez ekran bez zniekształceń. 

Metoda wykrywania twarzy w iPhone’ach działa w taki sposób, że wykorzystuje dwa sensory: projektor punktowy, który rzuca na twarz ponad 30 tys. niewidocznych kropek podczerwieni oraz kamerę podczerwieni odczytuje te punkty. Telefon analizuje głębie i kształt oraz porównuje to ze wzorcem zapisanym w telefonie. Aby zachować precyzję, obecnie stosuje się na dynamicznej wyspie wcięcie - nie znajdziemy tam ekranu.

Wbrew pozorom dynamiczna wyspa nie jest podłużnym wcięciem, a właściwie połączeniem pastylki na Face ID, modułu aparatu przedniego oraz przerwy w ekranie, która jest stale wygaszona. Dzięki zastosowaniu specjalnego szkła producent mógłby pozbyć się wcięcia i sprawić, że rozwiązanie byłoby zaszyte pod ekranem.

Apple ma jednocześnie przygotowywać dostawców do potencjalnej produkcji nowego rozwiązania. Zastosowanie specjalnego szkła dla czujników skanujących naszą twarz jest oczywiście istotne - rozwiązanie zakładające ładniejszy wygląd pozbawiony wcięć nie powinno wpłynąć na bezpieczeństwo oraz skuteczność działania Face ID.

Inni producenci telefonów już powszechnie stosują podobne elementy pod ekranem. W większości smartfonów z Androidem mamy czytniki linii papilarnych - najczęściej optyczne, wykorzystujące światło do mapowania odcisku palca - choć zdarzają się też ultrasoniczne czujniki (np. w telefonach Samsunga), które są z zasady szybsze. Druga sprawa to, że firmy potrafią stosować aparaty przednie pod ekranem. Nie oferują one jednak najlepszej jakości obrazu, ale przynajmniej pozwalają stworzyć wyświetlacz pozbawiony wcięć.

Apple oczywiście nie zrezygnuje jeszcze z aparatu przedniego. Usunięcie wcięcia na czujnik Face ID ma być jednak znaczącym krokiem w stronę unowocześnienia wyglądu panelu przedniego iPhone’a. Można powiedzieć, że telefony marki wreszcie dogonią smartfony z Androidem. W ekranach Samsungów Galaxy od wielu lat znajduje się tylko malutkie wcięcie na aparat przedni.

Słowo przeciwko słowu

Nie powinniśmy traktować nowego doniesienia jako pewnika. Dlatego, że w ostatnich miesiącach pojawiło się mnóstwo sprzecznych informacji w tej kwestii. The Information już w maju donosił, że iPhone 18 Pro zostanie pozbawiony dynamicznej wyspy na rzecz malutkiego wcięcia na aparat w lewym górnym rogu wyświetlacza.

Z drugiej strony mamy doniesienia analityka Rossa Younga, który uważa, iż przyszłoroczne smartfony Apple’a zachowają dynamiczną wyspę, ale zostaną wyposażone w Face ID pod ekranem. Warto też przypomnieć doniesienia Marka Gurmana, który uważa, że Apple tylko zmniejszy rozmiar dynamicznej wyspy i wielkość wcięcia w ekranie. Na potwierdzenie tej informacji musimy poczekać do następnego roku.

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
08.12.2025 19:21
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
18:14
Polski F-35 pręży muskuły. W kraju trwa gorączka przygotowań
Aktualizacja: 2025-12-08T18:14:08+01:00
17:43
One UI 8.5 trafia do Galaxy. Zastanów się, czy w to wchodzić
Aktualizacja: 2025-12-08T17:43:10+01:00
17:02
Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści
Aktualizacja: 2025-12-08T17:02:04+01:00
16:50
Windows 11 aktualizuje się inaczej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-08T16:50:42+01:00
16:22
Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne
Aktualizacja: 2025-12-08T16:22:02+01:00
16:00
W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna
Aktualizacja: 2025-12-08T16:00:56+01:00
15:09
Jaki iPhone na świąteczny prezent? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-08T15:09:13+01:00
14:20
Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów
Aktualizacja: 2025-12-08T14:20:37+01:00
13:59
Justin Bieber rozjechał nowy system na iPhone'a. I ma gość rację
Aktualizacja: 2025-12-08T13:59:34+01:00
13:42
AGD w górę przez nową opłatę? Unia mówi, że będzie uczciwiej
Aktualizacja: 2025-12-08T13:42:03+01:00
12:53
Najlepsze antywirusy z ochroną prywatności. Nasze top 5 pewnych wyborów
Aktualizacja: 2025-12-08T12:53:40+01:00
12:51
Pomysł na prezent: laptop dla gracza pod choinkę. Poznaj Lenovo Legion Pro 7i
Aktualizacja: 2025-12-08T12:51:50+01:00
12:15
Masz słup energetyczny na działce? Możesz dostać mnóstwo pieniędzy
Aktualizacja: 2025-12-08T12:15:39+01:00
11:59
Będą mieszkać koło polskiej elektrowni jądrowej. Mówią, co ich przeraża
Aktualizacja: 2025-12-08T11:59:07+01:00
10:52
Osłona reaktora w Czarnobylu dziurawa jak durszlak. Ma 330 dziur
Aktualizacja: 2025-12-08T10:52:57+01:00
9:46
Wyciekło ładowanie w Galaxy S26. Przełom i rozczarowanie jednocześnie
Aktualizacja: 2025-12-08T09:46:56+01:00
9:11
Balice przegrywają z mgłą. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu
Aktualizacja: 2025-12-08T09:11:05+01:00
8:04
Prezent dla faceta z klasą - polecane słuchawki Bowers & Wilkins
Aktualizacja: 2025-12-08T08:04:25+01:00
8:01
Telefony Samsunga wypięknieją. One UI 8.5 już tuż za rogiem
Aktualizacja: 2025-12-08T08:01:07+01:00
7:55
Satelity zrujnują zdjęcia Hubble’a. Symulacje są druzgocące
Aktualizacja: 2025-12-08T07:55:37+01:00
7:14
Wyciekła instrukcja Galaxy Z TriFolda. Wszystkie tajemnice ujawnione
Aktualizacja: 2025-12-08T07:14:43+01:00
6:47
Apple się sypie i to dosłownie. Menadżerowie uciekają jak z tonącego statku
Aktualizacja: 2025-12-08T06:47:38+01:00
6:27
Windows żegna kolejny relikt przeszłości. Nie będę tęsknił
Aktualizacja: 2025-12-08T06:27:49+01:00
6:20
Dworzec Centralny ma już 50 lat. I się totalnie zmieni
Aktualizacja: 2025-12-08T06:20:00+01:00
6:10
Program wGotowości rozczarowuje. Pilotaż do poprawki
Aktualizacja: 2025-12-08T06:10:00+01:00
6:00
Terytorialsi dostali broń, o której marzy front. Już się jej uczą
Aktualizacja: 2025-12-08T06:00:00+01:00
16:40
Google pokazuje, jak bardzo się nie zmieniamy. Niewinność była wieki temu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:40:00+01:00
16:30
Idę ulicą i pytam: czy to AI? Zniszczyli nawet święta
Aktualizacja: 2025-12-07T16:30:00+01:00
16:20
Gwiazdy eksplodują w czasie rzeczywistym. Mamy niezwykła zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-07T16:20:00+01:00
16:10
Nowe polskie schrony dla ludności. Gotowe w 2h, bez wylewania betonu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:10:00+01:00
16:00
Elon Musk to szkodnik. Chciałbym, żeby politycy w końcu zaczęli działać
Aktualizacja: 2025-12-07T16:00:00+01:00
15:00
YouTube pęka od AI slopu. Straszne, czym karmią naszą młodzież
Aktualizacja: 2025-12-07T15:00:00+01:00
13:00
Facebook ułatwi odzyskanie skradzionego konta. "Wreszcie" to chyba za mało
Aktualizacja: 2025-12-07T13:00:00+01:00
11:06
Czy 3I/Atlas to przyjazny ogrodnik, czy seryjny morderca? Zaskakujący zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-12-07T11:06:51+01:00
7:50
Yale stworzył mały - wielki zamek. 5 minut i gotowe
Aktualizacja: 2025-12-07T07:50:00+01:00
7:40
Chiński Falcon zamienił się w kulę ognia. Elon Musk i tak ma się czego bać
Aktualizacja: 2025-12-07T07:40:00+01:00
7:30
Produkowali fake newsy o wojnie, żeby się dorobić. Przerażająca pazerność
Aktualizacja: 2025-12-07T07:30:00+01:00
7:20
Wygląda jak normalna walizka. W samolocie przechodzi jako darmowy plecak
Aktualizacja: 2025-12-07T07:20:00+01:00
7:10
Etykieta przypilnuje temperatury paczki. Genialny wynalazek
Aktualizacja: 2025-12-07T07:10:00+01:00
7:00
ChatGPT jest słaby w hasła. Można odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-07T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA