Oto soundbar szyty na miarę. Canvas rozwiązuje realny problem

Większość telewizorów brzmi źle. Nie jest to jednak spisek mający nas naciągnąć na kupno dodatkowych akcesoriów do dźwięku, a skutek ewolucji odbiorników telewizyjnych. Klienci cenią smukłe, przylegające do ściany konstrukcje, a to oznacza problemy ze zmieszczeniem porządnych głośników. Jeżeli ktoś z państwa kupuje telewizor z gatunku tych lepszych, to kupno soundbara, kolumn czy kina domowego wydaje się wręcz obowiązkowe. Co z tego, że jest piękny obraz - skoro nie towarzyszy mu głęboka i klarowna scena dźwiękowa.