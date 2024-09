Jeden z najfajniejszych głośników Samsunga doczekał się nowej wersji. Uwaga, jest limitowana

Samsung Music Frame to nowoczesny głośnik, który łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Zaprojektowany w kształcie ramki do zdjęć, może pełnić rolę zarówno urządzenia audio, jak i dekoracji wnętrza. Wzornictwo to jedna z najbardziej unikalnych cech tego urządzenia. Głośnik został zaprojektowany tak, aby wyglądał jak elegancka ramka na zdjęcia, co pozwala na jego łatwe wkomponowanie w wystrój każdego wnętrza.