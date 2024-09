Ci w Sony to jednak mistrzowie. Tyle wyciągnąć z tej matrycy? Sony Bravia 8 OLED TV – recenzja

Sony Bravia 8 to telewizor, który wyróżnia się swoją smukłą konstrukcją. Mając zaledwie 37 mm grubości, prezentuje się niezwykle elegancko i nowocześnie. Telewizor wyposażony jest w cztery złącza HDMI, co na pierwszy rzut oka wydaje się dużą zaletą. Niestety, tylko dwa z tych złączy obsługują HDMI 2.1 w pełnej przepustowości, co może być rozczarowujące dla użytkowników planujących podłączenie wielu nowoczesnych urządzeń. Dodatkowo, tylko jedno z tych dwóch złączy HDMI 2.1 to HDMI-eARC, co ogranicza możliwości podłączenia zaawansowanych systemów audio.