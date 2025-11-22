REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Wojsko tworzy aplikację dla ludu. Zgłosisz nią "incydenty"

Zgubiony plecak przy torach? Dziwne zachowanie na stacji? Już niedługo takie sytuacje będzie można zgłosić wojsku za pomocą oficjalnej aplikacji. To część operacji Horyzont.

Marcin Kusz
Nowa apka od wojska. Zgłosisz podejrzany plecak lub osobę
REKLAMA

W odpowiedzi na wzmożoną aktywność sabotażową, w tym ostatni incydent z podłożeniem atrap ładunków wybuchowych, Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie zapowiedziało powstanie aplikacji mobilnej, która ma umożliwić obywatelom zgłaszanie podejrzanych sytuacji związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej. Nowe narzędzie ma być jednym z filarów ogłoszonej właśnie Operacji Horyzont.

Za aplikację odpowiadają Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC), które już wcześniej stworzyły bezpieczny komunikator Merkury 2.0 wykorzystywany przez służby. Nowa aplikacja ma być niezależnym rozwiązaniem – nie zostanie zintegrowana z mObywatelem czy innymi istniejącymi systemami. Jak zapowiadają wojskowi, umożliwi przekazanie opisu incydentu, jego lokalizacji i zdjęcia, np. podejrzanego bagażu lub nietypowego zachowania.

REKLAMA

Aplikacja zadebiutuje w grudniu

Zgodnie z zapowiedzią szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły, zamknięte testy aplikacji rozpoczną się jeszcze pod koniec listopada. Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane trudności, to w połowie grudnia zostanie ona udostępniona publicznie. Na razie nie wiadomo, czy aplikacja będzie wymagała logowania, np. przez Profil Zaufany, SMS lub bankowość elektroniczną.

Jeśli aplikacja nie zostanie obwarowana rygorystycznym systemem weryfikacji tożsamości, to błyskawicznie może stać się cyfrowym śmietnikiem. Istnieje realna obawa, że wojskowi analitycy, zamiast tropić ślady dywersantów, utoną w morzu zdjęć źle zaparkowanych samochodów, sąsiedzkich donosów i głupich żartów nastolatków testujących reakcję służb.

Nie podano też, czy aplikacja będzie obowiązkowo weryfikować lokalizację użytkownika ani w jaki sposób zostanie zabezpieczona przed nadużyciami. Wiadomo jedynie, że trafi najpierw do ograniczonej grupy zaufanych testerów.

Dlaczego nie zrobiono tego w mObywatelu?

Dlaczego wojsko nie wbudowało tej funkcji w istniejące aplikacje rządowe? W teorii mObywatel – z milionami aktywnych użytkowników i gotową infrastrukturą – byłby logicznym wyborem. Redakcja serwisu Niebezpiecznik wskazuje jednak, że najprawdopodobniej zdecydowano się na oddzielny projekt głównie z powodu potrzeby pełnej kontroli nad systemem i danych, a także zaufania, jakim cieszy się wojsko.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W przeciwieństwie do administracji cywilnej niektóre osoby mogą być bardziej skłonne powierzyć wrażliwe dane właśnie służbom mundurowym. Ponadto Wojska Obrony Cyberprzestrzeni dysponują zespołami gotowymi do natychmiastowego wdrażania rozwiązań w cyberbezpieczeństwie, bez potrzeby czekania na międzyresortowe ustalenia.

REKLAMA
Marcin Kusz
22.11.2025 16:00
Tagi: Aplikacjeministerstwo obrony narodowejpolskaWojsko
Najnowsze
12:28
Poczta Epsteina - każdy może wejść i poczytać jego maile. "Gmail z piekła rodem"
Aktualizacja: 2025-11-22T12:28:54+01:00
7:54
Polska testuje broń przyszłości. Drony strącane z pickupa
Aktualizacja: 2025-11-22T07:54:00+01:00
7:44
Microsoft mówi, że ma sposób na nudną pracę. Oby ci jej nie zabrał
Aktualizacja: 2025-11-22T07:44:00+01:00
7:33
Algorytmy szukają życia w skałach. Doskonale im to wychodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T07:33:00+01:00
7:22
Teleskop NASA leci ku Ziemi. Będą go łapać w locie
Aktualizacja: 2025-11-22T07:22:00+01:00
7:11
W górach potrzeba fabryk śniegu. Sytuacja jest dramatyczna
Aktualizacja: 2025-11-22T07:11:00+01:00
7:00
Wyjmij iPada ze śmietnika. Znowu będzie działał (prawie) tak, jak trzeba
Aktualizacja: 2025-11-22T07:00:00+01:00
21:52
Oszukali słuchawki Apple'a. Teraz Android jest jak iPhone
Aktualizacja: 2025-11-21T21:52:12+01:00
21:27
Przez Jamboree TV kupiłem kamerę Nintendo. Niestety, niepotrzebnie
Aktualizacja: 2025-11-21T21:27:13+01:00
20:47
Samsung będzie ci patrzył na ekran. Powie, co masz robić
Aktualizacja: 2025-11-21T20:47:41+01:00
18:58
Neuralink ma groźnego rywala. Ten implant ma przywracać ludzki głos
Aktualizacja: 2025-11-21T18:58:21+01:00
18:01
Apple sprzedaje kawałek gumy. Zapłacisz 400 zł?
Aktualizacja: 2025-11-21T18:01:03+01:00
16:56
Arktyka grzeje się aż po samo dno. Tragiczne wiadomości
Aktualizacja: 2025-11-21T16:56:09+01:00
16:35
Rząd bierze się za ochronę Polaków w sieci. Jest nowa ustawa
Aktualizacja: 2025-11-21T16:35:19+01:00
16:15
Bałtyk pod specjalną ochroną. Dostajemy nowe narzędzia
Aktualizacja: 2025-11-21T16:15:26+01:00
16:12
Android Auto z ogromnym ulepszeniem. Sprawdź u siebie
Aktualizacja: 2025-11-21T16:12:50+01:00
15:18
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-21T15:18:34+01:00
15:05
Atrapa bomby na torach. Policja: "To prowokacja"
Aktualizacja: 2025-11-21T15:05:19+01:00
14:36
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy
Aktualizacja: 2025-11-21T14:36:22+01:00
13:17
Duo idealne na Szlaku: Jak Wybrać E-MTB, który Pasuje do Was obojga?
Aktualizacja: 2025-11-21T13:17:56+01:00
12:52
Czatbot Muska robi z niego mistrza picia moczu. Absurd poza skalą
Aktualizacja: 2025-11-21T12:52:41+01:00
12:01
Spotify z funkcją, która wkurzy konkurencję. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-11-21T12:01:43+01:00
11:37
Przetrwały 9 miesięcy w kosmicznej pustce. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-11-21T11:37:39+01:00
11:02
Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania
Aktualizacja: 2025-11-21T11:02:04+01:00
10:20
Od komety 3I/ATLAS coś się odłączyło. "Statek-matka mógł wypuścić sondy"
Aktualizacja: 2025-11-21T10:20:06+01:00
9:01
Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka
Aktualizacja: 2025-11-21T09:01:04+01:00
8:51
Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"
Aktualizacja: 2025-11-21T08:51:49+01:00
8:09
Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument
Aktualizacja: 2025-11-21T08:09:29+01:00
6:45
Na krańcu naszego układu odkryliśmy lodowe światy. To sekret Neptuna
Aktualizacja: 2025-11-21T06:45:00+01:00
6:34
Armia USA dostanie elektrownie jądrowe. Na ciężarówkach
Aktualizacja: 2025-11-21T06:34:00+01:00
6:23
Pijesz fluorowaną wodę i spada ci IQ. W końcu zbadali wielki mit
Aktualizacja: 2025-11-21T06:23:00+01:00
6:12
Złapali kosmiczny korkociąg – jedno z najrzadszych zjawisk Wszechświata
Aktualizacja: 2025-11-21T06:12:00+01:00
6:01
Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra
Aktualizacja: 2025-11-21T06:01:00+01:00
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA