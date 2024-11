Jedną z najfajniejszych nowości w PlayStation 5 Pro jest… karta Wi-Fi. Nie żartuję

Konsole do gier to sprzęty, które konkurują z pecetami głównie ceną, a ich producenci tną koszty tam, gdzie mogą (a czasem niestety też tam, gdzie nie powinni). Chodzi o to, by sprzedawać sprzęt tani, ale z jak najmniejszą stratą, a potem odbić sobie na sprzedaży gier. W tym kontekście nie dziwi na przykład to, że Sony jakoś nie kwapi się do tego, by uzupełnić stany magazynowe napędów do PS5 Pro, chociaż kosztująca 3,5 tys. zł konsola pozbawiona Blu-raya jest już w sprzedaży…