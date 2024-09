"Nie kupuję PS5 Pro". Szok! Jak 90 proc. posiadaczy PS5 na świecie

Doskonale pokazuje to przykład PS4 Pro. Wzmocniona wersja konsoli stanowiła mniej niż 15 proc. łącznej sprzedaży całej rodziny PlayStation 4. Oznacza to, że po wersję Pro sięgał zaledwie co ósmy albo co dziewiąty posiadacz PS4. Doskonale pokazuje to realne zapotrzebowanie na wzmocnioną wersję sprzętu pośród konsolowych graczy. Ci w zdecydowanej większości wolą kupić tańszy, mniej wydajny wariant, bo w gruncie rzeczy takie powinno być konsolowe granie: tanie, przystępne, szybkie.