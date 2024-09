Tylko będzie kosztować PlayStation 5 Pro w Polsce. Cena zaskoczyła wszystkich

3499 zł za wersję cyfrową PS5 Pro to już wysoka kwota, ale to dopiero początek. Ta cena nie uwzględnia napędu, który trzeba będzie dokupić osobno. Biorąc pod uwagę obecne, wysokie ceny napędów do PS5, możemy przypuszczać, że pełen zestaw z napędem przekroczy cztery tysiące złotych. Być może osiągnie nawet poziom 4200-4400 zł, jeśli Sony nie znajdzie sposobu na uniknięcie problemów z dostępnością, podobnych do tych, jakie towarzyszyły premierze PS5.