Cena PS5 Pro oficjalnie. My w Europie znowu mamy drożej

Europejska cena PlayStation 5 Pro została ustalona na poziomie 799 euro. Dla porównania, cena amerykańska to 699 dol. Kwota dla USA nie uwzględnia podatku, ale nawet dodając do niej uśrednione 10-procentowe obciążenie (każdy stan ma inne) przy kasie fiskalnej, Amerykanie wciąż mogą kupić PS5 Pro taniej. Nasze 799 euro to w przeliczeniu około 880 dolarów. Europejczycy płacą więc w zaokrągleniu 3500 zł, Jankesi około 3000 zł.