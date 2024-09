Oto PlayStation 5 Pro. Jest wydajniej, drożej i bez napędu

Jeśli chodzi o cenę, to PS5 Pro w Europie będzie kosztować 800 euro (ok. 3425 zł). Jeśli będziecie chcieli dodać do urządzenia napęd, czeka was wydatek na poziomie ok. 4000 zł (dla kontrastu dodam, że PS5 Slim Digital startuje z ceny ok. 2000 zł). Przedsprzedaż konsoli rusza 26 września, a regularna sprzedaż 7 listopada 2024.