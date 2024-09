GTA 6 opóźnione według "pewnego źródła". Niektórzy zagrają dopiero w 2028 r.

Nawet ogromne wycieki rozgrywki, które miały miejsce w 2022 r., nie zdołały stłumić entuzjazmu. Wręcz przeciwnie, podsyciły one jeszcze bardziej apetyt na GTA VI, ukazując fragmenty świata gry, mechaniki i postaci. Problem w tym, że zapał graczy będzie musiał się tlić nieco dłużej niż do 2025 r., gdy tytuł miał zadebiutować. Jak podaje jedno źródło, premiera została opóźniona. A jeśli jesteś fanem PC, to już kompletnie możesz zapomnieć na chwilę o kolejnym GTA.