Najlepsza seria w historii trafi na smartfony. Jaram się jak chatki chłopstwa

Co to jest za wiadomość, to nie mam pytań. Wracamy do 18 wieku, do czasów wielkich imperiów, czasów gdy tradycyjne techniki wojskowe spotykają się z coraz większą brutalnością broni palnej, czasów wielkich wojen i jeszcze większych tragedii. Zanurzymy się w zakulisowe intrygi i zobaczymy, że dyplomacja bywa brutalniejsza niż starcie dwóch armii. Wypłyniemy na morze walczyć flotyllami, które budziły strach.