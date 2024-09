Symulator Polaka na urlopie. Czyli robisz remont żeby było tanio, ale przede wszystkim tanio

Co sprawia, że te gry są tak zabawne? To przede wszystkim ich nieprzewidywalność. W każdej chwili może wydarzyć się coś kompletnie absurdalnego. Fizyka w tych grach często jest celowo zepsuta, co prowadzi do przezabawnych sytuacji, gdy np. nasza koza zaczyna latać po zjedzeniu trampoliny. Dodatkowo, twórcy tych gier często celowo dodają do nich mnóstwo easter eggów i nawiązań do popkultury, co dodatkowo podkręca ich humorystyczny wydźwięk.