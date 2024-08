Recenzja Star Wars Outlaws - kosmos pełen bolesnych ograniczeń

Najgorsze jest to, że takie katorżnicze podejście zabija naturalny potencjał gry. Przykład: masz zdobyć cenny przedmiot ze skarbca imperium. Po wielu trudach daje ci się przedostać do hangaru, gdzie stoi niepilnowany, śliczny, błyszczący AT-ST. To oczywiste, że chcesz do niego wsiąść i zrobić potężną zadymę. Wchodzę na samą górę maszyny, lecz jej właz jest nie do ruszenia. Muszę obejść się smakiem. Ubisoft zachowuje się jak przyzwoitka która nie chce abyś bawił się zbyt dobrze. Szkoda, wielka szkoda!