Total War na MacBooku Air - test wielkiej strategii na cieniutkim laptopie

Strategie to jeden z najbardziej zasobożernych gatunków gier. Nawet jeśli nie powalają oprawą graficzną, dławią podzespoły masą obliczeń wykonywanych w czasie rzeczywistym. Zachowanie poszczególnym jednostek, reakcja innych królestw na nasze działania, relacje dyplomatyczne, przesunięcia wojsk - wszystko to odciska się piętnem na sprzęcie. Do tego gry strategiczne przejawiają tendencje do silnego obciążania CPU, co dodatkowo komplikuje sprawę.